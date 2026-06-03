897 1
Операторы FATUM подорвали неразорвавшийся КАБ посреди поля и уничтожили замаскированную РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения FATUM батальона беспилотных систем 60-й отдельной механизированной бригады в составе Третьего армейского корпуса нанесли удар по вражеской технике и личному составу в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили и уничтожили замаскированные реактивную систему залпового огня "Град" и танк оккупантов, а также ликвидировали ряд вражеских пехотинцев.
Кроме того, украинские воины подорвали неразорвавшуюся управляемую авиабомбу (УАБ) противника, которая ранее упала посреди поля и не взорвалась, а также поразили грузовик и склад с вражеским оборудованием.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.06.2026 21:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль