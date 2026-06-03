Операторы FATUM подорвали неразорвавшийся КАБ посреди поля и уничтожили замаскированную РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения FATUM батальона беспилотных систем 60-й отдельной механизированной бригады в составе Третьего армейского корпуса нанесли удар по вражеской технике и личному составу в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторы беспилотников обнаружили и уничтожили замаскированные реактивную систему залпового огня "Град" и танк оккупантов, а также ликвидировали ряд вражеских пехотинцев.

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Кроме того, украинские воины подорвали неразорвавшуюся управляемую авиабомбу (УАБ) противника, которая ранее упала посреди поля и не взорвалась, а также поразили грузовик и склад с вражеским оборудованием.

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