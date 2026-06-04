224 боєзіткнення за добу, Покровський напрямок під масованим тиском, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 224 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6188 дронів-камікадзе та здійснив 2216 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення, один бій триває досі. Противник завдав три авіаудари, скинувши дев’ять КАБів, здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 18 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. Два боєзіткнення тривають.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 11 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

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Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупантів та 14 - поранено; знищено три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, три склади боєприпасів та два укриття особового кладу ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 113 укриттів особового складу та три пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 246 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили шість ворожих атак у районах Січневого, Вороного та Тернового. Ще одне боєзіткнення триває.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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