У нафтовому терміналі "Санкт-Петербург" знищено один та пошкоджено шість резервуарів, - Генштаб
У Генштабі ЗСУ уточнили результати ураження нафтового терміналу "Санкт-Петербург".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.
Зокрема, уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також було уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область).
У районі Грінталя (Донецька область) атаковано склад боєприпасів та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).
Уражено територію філіалу ТОВ "Гефест-М" - пороховий завод "Еластік" у Рязанській області. Розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.
Санкт-Петербург
"За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня 2026 року у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, рф) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади", - зазначили там.
Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мичуринский завод "Прогресс" у Тамбовській області РФ.
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Тай пригода сталася
Термінал згорів к ****
І всі хто поряд ... всралися