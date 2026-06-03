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Новини Удари по РФ
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Наслідки атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург". СУПУТНИКОВЕ ФОТО

На території нафтового терміналу "Санкт-Петербург" після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа.

Відповідну світлину оприлюднили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на його території.

Наслідки удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі

Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ та Силах безпілотних систем.

За даними Генштабу, "Петербурзький нафтовий термінал" розташований на південному сході Петербурга.

Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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Автор: 

росія (70276) Санкт-Петербург (275)
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Топ коментарі
+14
Там ще працювати і працювати, але з почином.
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03.06.2026 15:55 Відповісти
+13
Санкт-туапсе якесь ☝️🤣🤣🤣
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03.06.2026 15:54 Відповісти
+8
Приморськ, Усть-Луга, Туапсе, Новоросійськ а тепер ще й Разчлєнінград. Гарно!
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03.06.2026 15:58 Відповісти
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Санкт-туапсе якесь ☝️🤣🤣🤣
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03.06.2026 15:54 Відповісти
Затем не треба далеко у відпустку на море їхати - і море , і стовпи диму -все у зручній досяжності прямо дома. А як пощастить, то й халявна нафта з неба.
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03.06.2026 16:43 Відповісти
Там ще працювати і працювати, але з почином.
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03.06.2026 15:55 Відповісти
то на завтра-післязавтра залишили. Форум йде 3 дні.
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03.06.2026 15:59 Відповісти
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03.06.2026 15:55 Відповісти
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03.06.2026 15:56 Відповісти
Дикий божевільний Песику, ви де таке гидотне хлєбало знайшли? В мене кицька побачила та пішла шерстю ригати.
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03.06.2026 17:11 Відповісти
Гарна реклама економічному форуму!
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03.06.2026 15:56 Відповісти
Приморськ, Усть-Луга, Туапсе, Новоросійськ а тепер ще й Разчлєнінград. Гарно!
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03.06.2026 15:58 Відповісти
А ще перм була))
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03.06.2026 16:48 Відповісти
..Ждьот Сєвастополь, ждьот Камчатка, ждьот Кронштадт,
Веріт и ждьот зємля родних своіх ******.
Там, за туманами, вечними, пьянимі....

НАКАТІМ!
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03.06.2026 16:02 Відповісти
Легка метеорологічна інженерія.
Це щоб сонечко не пекло - можете не дякувати
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03.06.2026 16:04 Відповісти
Сегодня дроны, завтра ракеты, послезавтра дроны с ракетами и тогда можно считать что форум удался на славу...на СЛАВУ УКРАИНЫ!!!
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03.06.2026 16:19 Відповісти
Колись давно ми в школі теж робили димовухі - з лінійок, і з тенісних мʼячиків.
Але в нас були не такі здібні вчителі, як, як у Сил Оборони України!
Слава Україні!
Слава нації!
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03.06.2026 16:35 Відповісти
Навіть трішки цікаво: а чи відкрився той "пмеф"? В попередні роки там навіть ***** іноді з'являвся.

Щось мені підказує, що цьогоріч в нього значно більше важливі справи в інших місцях...
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03.06.2026 16:40 Відповісти
СУПУТНИКОВЕ ФОТО - фейк! Це Туапсе!!!
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03.06.2026 16:52 Відповісти
 
 