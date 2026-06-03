Наслідки атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург". СУПУТНИКОВЕ ФОТО
На території нафтового терміналу "Санкт-Петербург" після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа.
Відповідну світлину оприлюднили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на його території.
Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ та Силах безпілотних систем.
За даними Генштабу, "Петербурзький нафтовий термінал" розташований на південному сході Петербурга.
Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
- 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
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НАКАТІМ!
Це щоб сонечко не пекло - можете не дякувати
Але в нас були не такі здібні вчителі, як, як у Сил Оборони України!
Слава Україні!
Слава нації!
Щось мені підказує, що цьогоріч в нього значно більше важливі справи в інших місцях...