Наслідки атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург". СУПУТНИКОВЕ ФОТО

На території нафтового терміналу "Санкт-Петербург" після атаки БпЛА виникла масштабна пожежа.

Відповідну світлину оприлюднили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на його території.

Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ та Силах безпілотних систем.

За даними Генштабу, "Петербурзький нафтовий термінал" розташований на південному сході Петербурга.

Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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