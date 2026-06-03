Нафтогазові доходи Росії в травні зросли на 32% порівняно з минулим роком
Податкові надходження Росії від нафти й газу, які становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ, у травні зросли на 32,4% порівняно з показником минулого року, до 678,9 млрд руб. ($9,3 млрд), завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною на Близькому Сході.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Міністерства фінансів РФ.
При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.
Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Прогноз і попередні показники
У бюджеті Росії на 2026 рік прогнозуються нафтогазові доходи в розмірі 8,92 трлн руб. Загальні доходи бюджету цього року прогнозуються на рівні 40,283 трлн руб.
Минулого року доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу впали на 24%, до 8,48 трлн руб., що є найнижчим рівнем з 2020 року.
Нафтовий ринок
Раніше стало відомо, що Росія експортує найбільше сирої нафти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, оскільки атаки України на нафтопереробні заводи РФ змушують виводити на світовий ринок більше барелів.
Поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів на день, що приблизно на 120 тис. барелів на день більше, ніж у 2025 році, і перевищує середньорічні показники за кожен рік із початку повномасштабної війни.
Ціни на нафту в середу, 3 червня, продовжили зростання після підйому на попередній сесії на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Іран завдав ракетних ударів по Кувейту та Бахрейну, тоді як переговори між Тегераном і Вашингтоном не принесли суттєвих результатів.
Дефіцит бюджету
Федеральний бюджет РФ цього року зведено з дефіцитом 3,8 трлн руб. При цьому на кінець квітня фактична "дірка" в скарбниці вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 раза.
Найближчими місяцями російський бюджет отримуватиме підвищені доходи від цін на нафту, що злетіли, – до 1 трлн руб. на місяць, проте проблемою для нього стають податки з несировинних галузей економіки, що падає вперше з 2023 року.
У травні уряд РФ утричі знизив прогноз зростання ВВП на поточний рік – до 0,4%, а це означає відповідне скорочення бази оподаткування й недобір нафтогазових доходів на 300-700 млрд руб. за рік.
Економіка Росії
У квітні цього року міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що підприємствам не слід розраховувати на збільшення допомоги з боку держави, незважаючи на гальмування економіки та спад у багатьох галузях, оскільки державі самій не вистачає грошей.
Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.
За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.
Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.
До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.
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При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.
Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Джерело: https://censor.net/n4006540