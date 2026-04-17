"Резерви вичерпані": В уряді Росії визнали, що державі не вистачає грошей

Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що підприємствам не слід розраховувати на збільшення допомоги з боку держави, незважаючи на гальмування економіки та спад у багатьох галузях, оскільки державі самій не вистачає грошей.

Про це Решетніков заявив на форумі підтримки підприємництва, передає The Moscow Times.

"Ми ніколи не відмовимося від тих зобов'язань, які вже на себе взяли. Але, звичайно, нові видачі будуть йти в набагато скромніших розмірах", – сказав Решетніков.

Він зазначив, що для перебудови економіки потрібно створювати робочі місця та виробництва, робити інвестиції, але бізнесу доведеться справлятися самотужки.

"Ми це навчилися робити, але в умовах досить спокійного ринку праці. Ми справлялися, бо десь у економіці були резерви. Зараз ці резерви багато в чому вичерпані, ситуація значно складніша", – пояснив Решетніков.

Швидке зростання економіки Росії (4,1% у 2023 році та 4,9% – у 2024 році) було значною мірою зумовлене використанням більшості резервів, які були в економіці.

Без цих ресурсів економічне зростання РФ у 2025 році сповільнилося до 1%, а в січні-лютому ВВП був на 1,8% нижче за торішній. При цьому бюджет Росії не має колишніх можливостей підтримувати бізнес і стимулювати зростання.

"Ми продовжуємо реалізацію всіх заходів державної підтримки, які є. Інший момент, що та ситуація, зокрема й бюджетна, не передбачає, що ми будемо в тих обсягах, наприклад, що й у COVID, субсидувати програми кредитування, роздавати гранти тощо", – заявив Решетніков.

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Економіка Росії

Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

До того стало відомо, що різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки погіршили фінансовий стан російських підприємств та призвели до суттєвого зростання неплатежів.

Перед тим Центробанк Росії повідомив про різке падіння платежів через його платіжну систему. Так, у першому кварталі цього року вхідні платежі були в середньому на 5% менші, ніж у четвертому кварталі торік, причому падіння прискорювалося від місяця до місяця: у січні вони були на 2,4% менші, у лютому – на 4,5%, а в березні – на 8,1%.

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.