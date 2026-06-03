Нафта продовжує зростати на тлі загострення воєнних дій на Близькому Сході та зупинки переговорів

Ціни на нафту в середу продовжили зростання після підйому на попередній сесії на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Іран завдав ракетних ударів по Кувейту та Бахрейну, тоді як переговори між Тегераном і Вашингтоном не принесли суттєвих результатів.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 03:30 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 81 цент, або 0,8%, до $96,81 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала 91 цент, або 1,0%, до $94,67 за барель. Напередодні обидва еталонні сорти закрилися на найвищих рівнях за тиждень.

"Зволікання в переговорах між США та Іраном, а також попередження МЕА про критично низькі світові запаси нафти підвищують премію за ризик, закладену в ціни", ‒ зазначив старший аналітик нафтового ринку LSEG Емріл Джаміль.

Старший стратег із сировинних ринків банку ANZ Деніел Хайнс наголосив, що спроби відновити повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку стикаються зі значними перешкодами, оскільки Іран замінував значну частину цього стратегічно важливого морського маршруту.

"Кількість суден, які намагаються пройти цим маршрутом, дещо збільшилася, однак загальний обсяг транзиту все ще суттєво поступається показникам, що були до початку конфлікту", ‒ пояснив Хайнс.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що переговорний процес з Іраном триває без перерв. За його словами, інформація про нібито припинення діалогу між Вашингтоном і Тегераном не відповідає дійсності та є хибною.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що Іран уперше висловив готовність обговорювати окремі аспекти своєї ядерної програми.