У США заявили про зміну позиції Ірану щодо ядерної програми
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Sky News.
З’явився шанс для переговорів
За словами Рубіо, зараз перед США відкривається перспектива у перемовинах з Іраном.
"Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам’яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", - сказав він.
Перемовини ускладнює ситуація в Ірані
Водночас він зазначив, що через дещо роздроблене керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває кілька днів, що ускладнює діалог.
- Як повідомлялося, президент Дональд Трамп 1 червня вперше прокоментував можливу угоду з Іраном. Він заявив, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иран и США в настоящее время не обмениваются сообщениями, и переговоры, направленные на достижение первоначального взаимопонимания, по сообщениям, были приостановлены на несколько дней"
Об этом сообщает иранское информагентство Fars, и отмечает, что это противоречит недавнему заявлению Трампа о том, что переговоры продвигаются быстро.
В апреле Трамп поставил Ирану ультиматум. А когда он истек (Иран даже не ответил) продлил. После этого КСИР вообще опустил барыгу.
Новые требования от Ирана. Почет и уважение не только ему, а и их прихвостню Хезболле. Иначе нахер все переговоры.
Действия барыги:
Звонит в Израиль - ******* приказывает прекратить боевые действия.
!!! Звонит
террористамХезболле и предлагает не очень там фулюганить.
И тут (Штирлиц) Рубио рассказывает как Америка прогнула Иран на отказ от я. о