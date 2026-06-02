У США заявили про зміну позиції Ірану щодо ядерної програми

Марко Рубіо говорить про переговори з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Sky News.

З’явився шанс для переговорів

За словами Рубіо, зараз перед США відкривається перспектива у перемовинах з Іраном.

"Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам’яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", - сказав він.

Перемовини ускладнює ситуація в Ірані

Водночас він зазначив, що через дещо роздроблене керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває кілька днів, що ускладнює діалог.

  • Як повідомлялося, президент Дональд Трамп 1 червня вперше прокоментував можливу угоду з Іраном. Він заявив, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

Заголовок перечить тексту новини. Рушники змінили позицію відносно балачок про ядерну програму, а не про власне ядерну програму.
02.06.2026 19:31 Відповісти
Аятоли готують черговий масштабний теракт у США який остаточно знищить рейтинг дурня Донні.Після цього йому або доведеться організовувати наземну операцію або привселюдно визнати що він обісрався.Справедливе покарання для того хто хоче укласти угоди з чортами.
02.06.2026 20:05 Відповісти
Действительность противоречит и заголовку и тексту.

Иран и США в настоящее время не обмениваются сообщениями, и переговоры, направленные на достижение первоначального взаимопонимания, по сообщениям, были приостановлены на несколько дней"
Об этом сообщает иранское информагентство Fars, и отмечает, что это противоречит недавнему заявлению Трампа о том, что переговоры продвигаются быстро.
02.06.2026 20:13 Відповісти
Та ну нах - відколи аятоли почали придумувати ядерку - вони її обговорюють - так шо часу на балачки в них догуя
02.06.2026 19:33 Відповісти
Вони використають цей час у купівлі китайських комплектуючих та виготовленні тисяч дронів.Шахти з ракетами які "розбомбила"авіація США вони вже безперешкодно розкопали.
02.06.2026 20:08 Відповісти
У світі вполнє достатньо одного лоха, що віддав ракети та ядерку за собачій пеніс.
02.06.2026 19:36 Відповісти
Що лиш не скажеш,коли до футболу два тижні))А потім поновому)Точно возять знову зброю в затоку,щоб прінудіть к дємєталірізаціі та без'ядерного статусу)
02.06.2026 19:47 Відповісти
Вирішили обговорити... Не розумію хто там дебіл. Чи Тромб якого іран водить за жовтого носа вже пів року. Чи навпаки Тромб торгує на біржі і качає ринками викидаючи по черзі то гарний висер то страшні погрози. Але впевнений в одному, поки рижа паскуда буде керувати гамерикою то не буде в світі ні миру ні спокою
02.06.2026 19:50 Відповісти
Иран поймал Трампа. Никуда уже этот барыга не денется. Плясать ему теперь под иранскую дудочку.
В апреле Трамп поставил Ирану ультиматум. А когда он истек (Иран даже не ответил) продлил. После этого КСИР вообще опустил барыгу.
Новые требования от Ирана. Почет и уважение не только ему, а и их прихвостню Хезболле. Иначе нахер все переговоры.
Действия барыги:
Звонит в Израиль - ******* приказывает прекратить боевые действия.
!!! Звонит террористам Хезболле и предлагает не очень там фулюганить.
И тут (Штирлиц) Рубио рассказывает как Америка прогнула Иран на отказ от я. о
02.06.2026 20:27 Відповісти
 
 