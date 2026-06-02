У США заявили про зміну позиції Ірану щодо ядерної програми

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран уперше погодився обговорити аспекти своєї ядерної програми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Sky News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

З’явився шанс для переговорів

За словами Рубіо, зараз перед США відкривається перспектива у перемовинах з Іраном.

"Перед нами відкривається перспектива - це може статися сьогодні, завтра або наступного тижня - що вперше, принаймні на моїй пам’яті, вони погодилися обговорювати аспекти своєї ядерної програми, про які ще місяць або рік тому вони навіть не хотіли згадувати", - сказав він.

Також читайте: Нижче $70 тисяч: Ціна біткоїну впала до рекордної позначки за майже два місяці

Перемовини ускладнює ситуація в Ірані

Водночас він зазначив, що через дещо роздроблене керівництво іранського режиму отримання відповідей у процесі переговорів триває кілька днів, що ускладнює діалог.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп 1 червня вперше прокоментував можливу угоду з Іраном. Він заявив, що Іран насправді хоче укласти угоду зі США, і вона буде вигідною для Вашингтона та його союзників.

Також читайте: Рубіо запевнив, що США готові сприяти завершенню війни в Україні