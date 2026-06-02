1 300 11
В США заявили об изменении позиции Ирана по ядерной программе
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсудить аспекты своей ядерной программы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Sky News.
Появился шанс для переговоров
По словам Рубио, сейчас перед США открывается перспектива в переговорах с Ираном.
"Перед нами открывается перспектива — это может произойти сегодня, завтра или на следующей неделе — что впервые, по крайней мере на моей памяти, они согласились обсуждать аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели упоминать", — сказал он.
Переговоры осложняет ситуация в Иране
В то же время он отметил, что из-за несколько раздробленного руководства иранского режима получение ответов в процессе переговоров занимает несколько дней, что затрудняет диалог.
- Как сообщалось, президент Дональд Трамп 1 июня впервые прокомментировал возможное соглашение с Ираном. Он заявил, что Иран на самом деле хочет заключить соглашение с США, и оно будет выгодным для Вашингтона и его союзников.
Топ комментарии
+3 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.06.2026 19:50 Ответить Ссылка
+2 Олег Марцінковський #590571
показать весь комментарий02.06.2026 19:31 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий02.06.2026 19:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Иран и США в настоящее время не обмениваются сообщениями, и переговоры, направленные на достижение первоначального взаимопонимания, по сообщениям, были приостановлены на несколько дней"
Об этом сообщает иранское информагентство Fars, и отмечает, что это противоречит недавнему заявлению Трампа о том, что переговоры продвигаются быстро.
В апреле Трамп поставил Ирану ультиматум. А когда он истек (Иран даже не ответил) продлил. После этого КСИР вообще опустил барыгу.
Новые требования от Ирана. Почет и уважение не только ему, а и их прихвостню Хезболле. Иначе нахер все переговоры.
Действия барыги:
Звонит в Израиль - ******* приказывает прекратить боевые действия.
!!! Звонит
террористамХезболле и предлагает не очень там фулюганить.
И тут (Штирлиц) Рубио рассказывает как Америка прогнула Иран на отказ от я. о
БРЕШУТЬ
як трампон