В США заявили об изменении позиции Ирана по ядерной программе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсудить аспекты своей ядерной программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Sky News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Появился шанс для переговоров

По словам Рубио, сейчас перед США открывается перспектива в переговорах с Ираном.

"Перед нами открывается перспектива — это может произойти сегодня, завтра или на следующей неделе — что впервые, по крайней мере на моей памяти, они согласились обсуждать аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели упоминать", — сказал он.

Читайте также: Ниже $70 тысяч: цена биткоина упала до рекордной отметки за почти два месяца

Переговоры осложняет ситуация в Иране

В то же время он отметил, что из-за несколько раздробленного руководства иранского режима получение ответов в процессе переговоров занимает несколько дней, что затрудняет диалог.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп 1 июня впервые прокомментировал возможное соглашение с Ираном. Он заявил, что Иран на самом деле хочет заключить соглашение с США, и оно будет выгодным для Вашингтона и его союзников.

Читайте также: Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине