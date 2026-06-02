Новости Ядерная программа Ирана
В США заявили об изменении позиции Ирана по ядерной программе

Марко Рубио говорит о переговорах с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран впервые согласился обсудить аспекты своей ядерной программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Sky News.

Появился шанс для переговоров

По словам Рубио, сейчас перед США открывается перспектива в переговорах с Ираном.

"Перед нами открывается перспектива — это может произойти сегодня, завтра или на следующей неделе — что впервые, по крайней мере на моей памяти, они согласились обсуждать аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели упоминать", — сказал он.

Переговоры осложняет ситуация в Иране

В то же время он отметил, что из-за несколько раздробленного руководства иранского режима получение ответов в процессе переговоров занимает несколько дней, что затрудняет диалог.

  • Как сообщалось, президент Дональд Трамп 1 июня впервые прокомментировал возможное соглашение с Ираном. Он заявил, что Иран на самом деле хочет заключить соглашение с США, и оно будет выгодным для Вашингтона и его союзников.

Топ комментарии

Вирішили обговорити... Не розумію хто там дебіл. Чи Тромб якого іран водить за жовтого носа вже пів року. Чи навпаки Тромб торгує на біржі і качає ринками викидаючи по черзі то гарний висер то страшні погрози. Але впевнений в одному, поки рижа паскуда буде керувати гамерикою то не буде в світі ні миру ні спокою
02.06.2026 19:50 Ответить

Заголовок перечить тексту новини. Рушники змінили позицію відносно балачок про ядерну програму, а не про власне ядерну програму.
02.06.2026 19:31 Ответить

Та ну нах - відколи аятоли почали придумувати ядерку - вони її обговорюють - так шо часу на балачки в них догуя
02.06.2026 19:33 Ответить
Аятоли готують черговий масштабний теракт у США який остаточно знищить рейтинг дурня Донні.Після цього йому або доведеться організовувати наземну операцію або привселюдно визнати що він обісрався.Справедливе покарання для того хто хоче укласти угоди з чортами.
02.06.2026 20:05 Ответить
Действительность противоречит и заголовку и тексту.

Иран и США в настоящее время не обмениваются сообщениями, и переговоры, направленные на достижение первоначального взаимопонимания, по сообщениям, были приостановлены на несколько дней"
Об этом сообщает иранское информагентство Fars, и отмечает, что это противоречит недавнему заявлению Трампа о том, что переговоры продвигаются быстро.
02.06.2026 20:13 Ответить
Вони використають цей час у купівлі китайських комплектуючих та виготовленні тисяч дронів.Шахти з ракетами які "розбомбила"авіація США вони вже безперешкодно розкопали.
02.06.2026 20:08 Ответить
У світі вполнє достатньо одного лоха, що віддав ракети та ядерку за собачій пеніс.
02.06.2026 19:36 Ответить
Що лиш не скажеш,коли до футболу два тижні))А потім поновому)Точно возять знову зброю в затоку,щоб прінудіть к дємєталірізаціі та без'ядерного статусу)
02.06.2026 19:47 Ответить
Иран поймал Трампа. Никуда уже этот барыга не денется. Плясать ему теперь под иранскую дудочку.
В апреле Трамп поставил Ирану ультиматум. А когда он истек (Иран даже не ответил) продлил. После этого КСИР вообще опустил барыгу.
Новые требования от Ирана. Почет и уважение не только ему, а и их прихвостню Хезболле. Иначе нахер все переговоры.
Действия барыги:
Звонит в Израиль - ******* приказывает прекратить боевые действия.
!!! Звонит террористам Хезболле и предлагает не очень там фулюганить.
И тут (Штирлиц) Рубио рассказывает как Америка прогнула Иран на отказ от я. о
02.06.2026 20:27 Ответить
мяко кажучи
БРЕШУТЬ
як трампон
02.06.2026 20:38 Ответить
Вде мало кого хвилюють заяви США поки там сидить та заправляє непритомний ********.
02.06.2026 20:48 Ответить
 
 