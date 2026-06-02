Нижче $70 тисяч: Ціна біткоїну впала до рекордної позначки за майже два місяці

Ціна біткоїна знизилася до найнижчого рівня за майже два місяці, вперше опустившись нижче позначки $70 тисяч. Слідом за ним падіння продемонстрували й інші криптовалюти, зокрема Ether і Solana.

Про це повідомляє Bloomberg.

На початку європейських торгів ціна біткоїна знизилася на 2,4% і становила $69 660, що є найнижчим рівнем із 8 квітня.

Ф’ючерси на американські акції також пішли вниз після більш ніж тижня зростання, оскільки відсутність прогресу в переговорах щодо мирної угоди з Іраном посилила тиск на ризикові активи. Попри спроби Дональда Трампа просунути домовленості, невизначеність у процесі переговорів провокує нестабільність на ринках.

Старший ринковий аналітик XS.com Антоніо Ді Джакомо зазначив, що останні обміни різкими заявами посилили небажання інвесторів ризикувати на світових ринках.

За його словами, в таких умовах виграють традиційні захисні активи, тоді як криптовалюти перебувають під посиленим тиском продавців.

"Підтверджене денне або тижневе закриття нижче $70 000 означатиме радше структурну зміну, ніж короткострокову реакцію", ‒ заявив керівник торгівлі деривативами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні FalconX Шон Макналті.

Нагадаємо, 2 червня ціни на нафту знизилися після різкого зростання напередодні, оскільки інвестори й надалі стежать за перебігом мирних переговорів між США та Іраном.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що розраховує вже наступного тижня досягти домовленостей з Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.