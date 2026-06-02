Ціни на нафту знизилися на тлі очікувань щодо мирної угоди між США та Іраном

2 червня нафтові котирування знизилися після суттєвого підйому напередодні, оскільки інвестори продовжували уважно стежити за перебігом мирних переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:34 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 75 центів, або 0,79%, до $94,23 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate втратила 85 центів, або 0,92%, опустившись до $91,31 за барель.

"Попри очікування ринку щодо зменшення невизначеності завдяки можливому укладенню угоди, наразі для нафтового ринку ситуація фактично не змінилася", – зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Експорт американської сирої нафти у травні досяг рекордного рівня – 5,6 млн барелів на добу. Причиною стало зростання попиту з боку азійських та європейських нафтопереробних підприємств на тлі кризи на Близькому Сході.

"Зараз увага ринку прикута до того, чи буде досягнутий конкретний прогрес або, навпаки, виникнуть перешкоди в переговорах між США та Іраном. Також важливими залишаються тон і зміст заяв обох сторін, зокрема погрози Ірану щодо Ормузької протоки, а також реальний рух танкерів через цей водний шлях", – пояснив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що сподівається вже наступного тижня досягти домовленостей з Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

За його словами, 1 червня у переговорах виникли певні труднощі через невдоволення Тегерана ізраїльськими ударами по Лівану. Водночас американський лідер наголосив, що проблему вдалося оперативно вирішити.