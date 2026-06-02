Трамп заявив про можливу угоду з Іраном найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує укласти угоду з Іраном щодо продовження перемир’я і відновлення роботи Ормузької протоки вже наступного тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для ABC News.

Що відомо про переговори і перемир’я

За словами глави Білого дому, 1 червня виникла "невелика неполадка", оскільки Іран був незадоволений ударами Ізраїлю по Лівану. Водночас він заявив, що ситуацію вдалося швидко врегулювати.

"Сьогодні сталася невелика неполадка, але я дуже швидко її усунув... Отже, я поговорив із Хезболлою і сказав, що стрілянину заборонено, і я поговорю з Бібі і сказав, що стрілянину заборонено, і вони обидва припинили стріляти один в одного", – сказав він.

Президент США також наголосив, що мирна домовленість з Іраном може бути кращою, ніж військовий результат.

Коли можуть підписати домовленість

Трамп зазначив, що угода є складною через масштаби країни та рівень напруженості між сторонами.

"Це дуже непроста справа. Йдеться про дійсно велику країну - дуже велику країну, яка укладає угоду. Дійсно, величезна ворожість. Тому їм не просто. Насправді, нам теж непросто. Але ми отримуємо те, що нам потрібно", – підкреслив він.

Щодо термінів узгодження рамкової угоди про відновлення роботи протоки, Трамп припустив, що це може статися вже наступного тижня.

Водночас він додав, що остаточно ще не погодив документ, оскільки йому потрібно "набрати кілька очок".

Раніше президент США прокоментував ситуацію з переговорами з Іраном та можливість подальших дій Вашингтона. За його словами, Іран поки не повідомляв Вашингтон про офіційне припинення переговорів з США.

