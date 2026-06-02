США та Британія провели спільні військові навчання за 30 км від Білорусі

США та Велика Британія провели у Литві масштабні військові навчання Flytrap, спрямовані на протидію безпілотникам.

Про це йдеться у матеріалі Forbes, на який посилається Цензор.НЕТ.

Як військові вчаться збивати дрони в русі

Навчання стали частиною роботи НАТО з посилення оборони східного флангу та розвитку нових підходів до боротьби з безпілотниками. Такі тренування враховують умови сучасної маневреної війни.

Серія Flytrap стартувала минулого року. Раніше етапи проходили у Німеччині та Польщі. З кожним разом масштаб і складність навчань зростають разом із розвитком технологій.

Під час маневрів американські підрозділи разом із британськими десантниками відпрацьовували відбиття атак дронів на рівні ескадрильї. Учасники протестували понад 50 нових розробок. Серед них дрони-перехоплювачі, системи виявлення, сенсори та наземні безпілотні платформи.

Військові також передавали виробникам відгуки щодо роботи техніки в польових умовах. Наступний етап планують провести вже на рівні бригади.

Нові технології і прості рішення одночасно

Головний технічний директор армії США Александр Міллер пояснив, що проєкт Flytrap створили для інтеграції засобів боротьби з дронами у бойові дії, а не лише для захисту об’єктів.

"Як об’єднати все це таким чином, щоб солдати все ще могли битися, рухатися та спілкуватися із системою оборони, яка працює навколо них, щоб захистити їх? Це походження Flytrap", – сказав він.

За його словами, важливу роль відіграють не лише високі технології. Значення мають також маневрування, маскування та використання захисних сіток.

Окрему увагу приділили обміну даними між британськими та американськими системами. Міллер назвав Велику Британію ключовим партнером у цьому напрямку.

Він також зазначив, що союзники обмінюються досвідом і шукають ефективні рішення для боротьби з дронами. Одним із завдань є створення єдиної системи обміну інформацією між усіма сенсорами.

Крім того, США працюють над здешевленням боротьби з безпілотниками. Зокрема, тестують боєприпаси з неконтактними детонаторами, які можна використовувати зі звичайної зброї.

У США очікують, що наступний етап навчань стане наймасштабнішим і найскладнішим за весь час. Такі тренування посилюють взаємодію між союзниками та підвищують готовність до сучасних загроз.

