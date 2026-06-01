Дрони, ШІ та РЕБ: Україна і Литва створили спільну грантову програму Brave Lithuania. ФОТО

Україна й Литва запускають Brave Lithuania – спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних розробок. Програма покликана посилити співпрацю між оборонними інноваційними екосистемами України й Литви, а також прискорити створення та впровадження технологій, що відповідають актуальним потребам сучасної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Пріоритетні напрями: від дронів до штучного інтелекту

Програма буде спрямована на підтримку українських і литовських розробок у пріоритетних напрямах defense tech, зокрема безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби, штучному інтелекті, системах зв’язку й інших технологіях. Ключова мета Brave Lithuania — прискорити створення та впровадження інноваційних рішень для Сил оборони України, а також посилити співпрацю між оборонними екосистемами двох держав.





Підписання листа про наміри на NATO-Ukraine Defence Innovators Forum

Підписання листа про наміри щодо запуску програми відбулося за участі Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко й Прем’єр-міністерки Литовської Республіки Інги Ругінене. Документ підписали заступник Міністра оборони України Сергій Боєв і заступниця Міністра національної оборони Литовської Республіки Віталія Зумерене.

Програма також передбачатиме спільні заходи для розробників, спрямовані на пошук нових технологічних рішень і розвиток партнерств між українськими й литовськими інноваторами.

З української сторони програму реалізовуватиме Brave1 – український державний кластер оборонних технологій.

Підписання відбулося 1 червня під час другого NATO-Ukraine Defence Innovators Forum у Вільнюсі, який організували НАТО, Міністерство національної оборони Литви й Brave1.

Brave Lithuania стане ще одним кроком до розбудови міжнародної мережі оборонних інновацій, що допоможе швидше створювати технології для фронту, посилювати обороноздатність України й зміцнювати безпеку європейських партнерів.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech.