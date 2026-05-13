Українські зброярі презентували новітні розробки для 7 корпусу ДШВ. ФОТОрепортаж

Українські оборонні компанії представили свої технологічні рішення військовим 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Використання інновацій у бойових умовах стало фокусною темою заходу "MilTech інновації", що провели 7 корпус ДШВ та Рада зброярів у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у програмі – нетворкінг між виробниками та десантниками корпусу, презентація сучасного озброєння від 35 виробників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сучасні розробки та бойові технології

Компанії показали нові моделі FPV-дронів, бойові наземні роботизовані комплекси, технології для РЕБ та інші сучасні рішення. Також у межах заходу відбулися дискусійні панелі про синергію БПЛА та РЕБ для технологічної переваги, побудову ефективної системи зворотного зв’язку та виклики застосування НРК.

Як розповів начальник Центру інновацій та технологій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Ігор Богдан, захід допоміг зібрати в одному місці технологічні компанії.

"Обмінялися хлопці досвідом застосування з виробниками. Знайшли спільну мову. Далі будемо розвиватися і масштабувати, впроваджувати інновації і технології в 7 корпусі ДШВ", – наголосив він.

Також читайте: Україна разом з Palantir Technologies впроваджує AI у війну, - Федоров. ВIДЕО

Взаємодія фронту та виробників

"Бригади 7 корпусу ДШВ швидко впроваджують інновації через власні R&D-центри, ремонтні майстерні та тісну співпрацю з розробниками", — додав начальник управління БпС 7 корпусу ДШВ майор Денис Поляченко.

Голова правління Української ради зброярів Олександр Камишін наголосив на важливості зустрічей розробників із представниками бойових підрозділів.

"Найцінніший фідбек для виробника сьогодні приходить із фронту. Виробник має розуміти реальну потребу підрозділів: що працює, що треба змінити, що можна масштабувати вже зараз. Саме в такій прямій взаємодії між військовими й індустрією народжуються рішення, які дають перевагу на полі бою. Дякую бригадному генералу Євгену Ласійчуку за чудову ініціативу щодо проведення такого заходу", — сказав Олександр Камишін.

Представники оборонних компаній наголошують: для них важливий фідбек військових, аби оперативно покращувати розробки. Власник однієї з компаній-учасниць форуму Юрій Поріцький переконаний, що нові зразки зброї потрібно випробовувати ще на етапі злагодження підрозділу.

"Кожен підрозділ має свою специфіку, тому створити універсальне рішення, яке однаково підійде всім, дуже складно. Саме тому при розробці та вдосконаленні продуктів ми враховуємо запити і потреби військових, які застосовують наші засоби. Окрім постійного збору фідбеку, нам важливо розуміти, які функції та типи озброєння будуть потрібні для майбутніх місій, щоб закласти ці вдосконалення на етапі розробки чи оновлень", — зазначив Юрій Поріцький.

Учасники форуму наголосили: виробники передусім зацікавлені створювати засоби, які на 100% задовольнятимуть потреби військових.

Також читайте: Дозвіл на зброю якщо й давати, то ветеранам, - заступник голови Нацполіції Фацевич