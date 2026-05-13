Украинские оружейники представили новейшие разработки для 7-го корпуса ДШВ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинские оборонные компании представили свои технологические решения военнослужащим 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Использование инноваций в боевых условиях стало основной темой мероприятия "MilTech инновации", организованного 7-м корпусом ДШВ и Советом оружейников в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в программе – нетворкинг между производителями и десантниками корпуса, презентация современного вооружения от 35 производителей.

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Современные разработки и боевые технологии

Компании продемонстрировали новые модели FPV-дронов, боевые наземные роботизированные комплексы, технологии для РЭБ и другие современные решения. Также в рамках мероприятия состоялись дискуссионные панели о синергии БПЛА и РЭБ для технологического преимущества, построении эффективной системы обратной связи и вызовах применения НРК.

Как рассказал начальник Центра инноваций и технологий 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Игорь Богдан, мероприятие помогло собрать в одном месте технологические компании.

"Ребята обменялись опытом применения с производителями. Нашли общий язык. Дальше будем развиваться и масштабироваться, внедрять инновации и технологии в 7-м корпусе ДШВ", – подчеркнул он.

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Взаимодействие фронта и производителей

"Бригады 7-го корпуса ДШВ быстро внедряют инновации через собственные R&D-центры, ремонтные мастерские и тесное сотрудничество с разработчиками", — добавил начальник управления БпС 7-го корпуса ДШВ майор Денис Поляченко.

Председатель правления Украинского совета оружейников Александр Камышин подчеркнул важность встреч разработчиков с представителями боевых подразделений.

"Самый ценный фидбек для производителя сегодня приходит с фронта. Производитель должен понимать реальные потребности подразделений: что работает, что нужно изменить, что можно масштабировать уже сейчас. Именно в таком прямом взаимодействии между военными и промышленностью рождаются решения, которые дают преимущество на поле боя. Спасибо бригадному генералу Евгению Ласийчуку за замечательную инициативу по проведению такого мероприятия", — сказал Александр Камышин.

Представители оборонных компаний отмечают: для них важна обратная связь с военными, чтобы оперативно улучшать разработки. Владелец одной из компаний-участниц форума Юрий Порицкий убежден, что новые образцы оружия нужно испытывать еще на этапе отработки взаимодействия подразделения.

"Каждое подразделение имеет свою специфику, поэтому создать универсальное решение, которое одинаково подойдет всем, очень сложно. Именно поэтому при разработке и совершенствовании продуктов мы учитываем запросы и потребности военных, которые применяют наши средства. Помимо постоянного сбора обратной связи, нам важно понимать, какие функции и типы вооружения понадобятся для будущих миссий, чтобы заложить эти усовершенствования на этапе разработки или обновлений", — отметил Юрий Порицкий.

Участники форума подчеркнули: производители прежде всего заинтересованы в создании средств, которые на 100% будут удовлетворять потребности военных.

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