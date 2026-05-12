Украина вместе с Palantir Technologies внедряет ИИ в войну, - Федоров. ВИДЕО
Министр обороны Михаил Федоров встретился с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом, одной из крупнейших defence tech-компаний мира.
Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Символично, что Алекс стал одним из первых CEO крупных западных tech-компаний, кто лично приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения — в июне 2022 года — и поддержал Украину. С тех пор мы активно сотрудничаем", — отметил министр.
Результаты сотрудничества
По словам Федорова, результатами этого сотрудничества стали:
- создана система детального анализа воздушных атак;
- внедрено AI-решение для работы с большими объемами разведывательных данных;
- интегрированы технологии в планирование deep strike-операций.
Brave1 Dataroom
Отмечается, что отдельным направлением является Brave1 Dataroom, созданный совместно с Palantir.
Это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения ИИ-моделей. Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях.
Укрепление партнерства
Федоров рассказал, что во время встречи показали команде Palantir, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар по российской экономике.
"Сегодня технологии, ИИ, анализ данных и математика войны напрямую влияют на результат на поле боя. Наша цель — укреплять партнерство с Palantir в области ИИ-решений и defence tech-проектов, которые дают технологическое преимущество Украине", — подчеркнул министр.
Подробнее о Palantir
Palantir — это одна из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных и ИИ-решений для обороны и безопасности. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 миллиардов. Ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя.
Як результат його "дії"-вона вільно гуляє світом,так як легко була зламана.
А що з дронами? Скільки грошей вкрав? 🤣🤣🤣