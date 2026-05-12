Украина вместе с Palantir Technologies внедряет ИИ в войну, - Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров встретился с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом, одной из крупнейших defence tech-компаний мира.

"Символично, что Алекс стал одним из первых CEO крупных западных tech-компаний, кто лично приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения — в июне 2022 года — и поддержал Украину. С тех пор мы активно сотрудничаем", — отметил министр.

Результаты сотрудничества

По словам Федорова, результатами этого сотрудничества стали:

создана система детального анализа воздушных атак;

внедрено AI-решение для работы с большими объемами разведывательных данных;

интегрированы технологии в планирование deep strike-операций.

Brave1 Dataroom

Отмечается, что отдельным направлением является Brave1 Dataroom, созданный совместно с Palantir.

Это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения ИИ-моделей. Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях.

Укрепление партнерства

Федоров рассказал, что во время встречи показали команде Palantir, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар по российской экономике.



"Сегодня технологии, ИИ, анализ данных и математика войны напрямую влияют на результат на поле боя. Наша цель — укреплять партнерство с Palantir в области ИИ-решений и defence tech-проектов, которые дают технологическое преимущество Украине", — подчеркнул министр.

Подробнее о Palantir

Palantir — это одна из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных и ИИ-решений для обороны и безопасности. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 миллиардов. Ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя.