1 577 9

Украина вместе с Palantir Technologies внедряет ИИ в войну, - Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров встретился с генеральным директором Palantir Technologies Алексом Карпом, одной из крупнейших defence tech-компаний мира.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что Алекс стал одним из первых CEO крупных западных tech-компаний, кто лично приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения — в июне 2022 года — и поддержал Украину. С тех пор мы активно сотрудничаем", — отметил министр.

Результаты сотрудничества

По словам Федорова, результатами этого сотрудничества стали:

  • создана система детального анализа воздушных атак;
  • внедрено AI-решение для работы с большими объемами разведывательных данных;
  • интегрированы технологии в планирование deep strike-операций.

Brave1 Dataroom

Отмечается, что отдельным направлением является Brave1 Dataroom, созданный совместно с Palantir.

Это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения ИИ-моделей. Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях.

Укрепление партнерства

Федоров рассказал, что во время встречи показали команде Palantir, как Украина защищает небо, сдерживает врага на фронте и наносит удар по российской экономике.

"Сегодня технологии, ИИ, анализ данных и математика войны напрямую влияют на результат на поле боя. Наша цель — укреплять партнерство с Palantir в области ИИ-решений и defence tech-проектов, которые дают технологическое преимущество Украине", — подчеркнул министр.

Подробнее о Palantir

Palantir — это одна из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных и ИИ-решений для обороны и безопасности. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 миллиардов. Ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя.

Алекс з закосом під Альберта
12.05.2026 12:37 Ответить
Можна впроваджувати,та головне-результат.
Як результат його "дії"-вона вільно гуляє світом,так як легко була зламана.
12.05.2026 12:41 Ответить
АІ, причому дуже швидко, згубить розумові здібності своїм користувачам. це те ж саме, що вже було. відучить їх думати самим. кому в школі батьки робили домашки. "папа рєшаєт, а вася сдаёт". так тупими школи й покінчали. прикол, що з них повиростали - успішні бариги-рішали ))) бо для первісного накопичення капіталу, потрібний не інтелект, а зовсім інші, не зв'язані з інтелектом аморальні-кінестетичні здібності.))
12.05.2026 12:47 Ответить
Шткурмовик Микола з штучним інтелектом,це топове рішення!
12.05.2026 12:52 Ответить
приберіть двбойоба з посади міністра.
12.05.2026 13:16 Ответить
Ці ідіоти розуміють що несуть?! Яке ші? По завєтам сирка штурмують посадки як і 4 роки тому.
12.05.2026 13:38 Ответить
Подивися "останній капіталіст" з цього приводу. Може розвидниться...
12.05.2026 14:28 Ответить
Це те що на поверхні. Під поверхнею манпуляції громадською думкою ("big data"). Саме ця компанія двічі суттєво вплинула на обрання Трампа. Її засновник фанат Трампа.
12.05.2026 14:01 Ответить
Федоров, як там торгівля підробними пігулками для схуднення?!?! 🤣🤣🤣
А що з дронами? Скільки грошей вкрав? 🤣🤣🤣
12.05.2026 14:20 Ответить
 
 