Минобороны ускоряет внедрение ИИ в армию: назначены руководители Defense AI Center

Министерство обороны Украины назначило руководителей Defense AI Center "A1" - центра, призванного ускорить внедрение искусственного интеллекта в военной сфере и сократить путь от боевого опыта до технологических решений.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о работе центра

После запуска центр сосредоточился на первых шагах - работе с данными, построении инфраструктуры и формировании команды.

"Центр работает как полноценная структура, объединяющая разработку, исследования и внедрение AI-решений. Наш фокус - инструменты, которые дают практическое преимущество на поле боя", - подчеркнул Федоров.

Ключевое направление, по словам министра, - это работа с данными.

"Формируем единые подходы к их качеству, стандартизации, защите и использованию для обучения ИИ. Это база для точного анализа, прогнозирования и быстрых решений в боевых условиях", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, параллельно команда развивает:

моделирование и симуляционные среды для тестирования решений;

AI-инфраструктуру для быстрого развертывания систем;

инструменты, которые можно сразу интегрировать в подразделениях.

Назначение руководителей

Федоров рассказал, что уже назначены руководители центра: CEO - Данило Цьвок и CTO - Дмитрий Овчаренко.

Данило Цьвок - ранее занимал должность Chief AI Officer Минцифры и руководителя WINWIN AI Center of Excellence. Руководил запуском ключевых государственных AI-проектов: Дія.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.

Дмитрий Овчаренко - бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence. Под его руководством запускали государственную AI-инфраструктуру, в частности - AI Factory, а также создавали ключевые AI-решения, включая Дія.AI.

В партнерстве они формировали ключевые направления ИИ на государственном уровне и работали над оборонными ИИ-проектами. Под их руководством Украина за год поднялась на рекордные 13 позиций в мировом рейтинге по ИИ.

Министр добавил, что отдельный трек работы - партнерства.

"Центр реализуется при поддержке правительства Великобритании, и мы расширяем сотрудничество как на уровне правительств, так и с частным сектором", - рассказал глава Минобороны.

