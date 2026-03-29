Новости Внедрение ИИ в оборонные процессы
Минобороны ускоряет внедрение ИИ в армию: назначены руководители Defense AI Center

Минобороны назначило руководство Defense AI Center

Министерство обороны Украины назначило руководителей Defense AI Center "A1" - центра, призванного ускорить внедрение искусственного интеллекта в военной сфере и сократить путь от боевого опыта до технологических решений.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о работе центра

После запуска центр сосредоточился на первых шагах - работе с данными, построении инфраструктуры и формировании команды.

"Центр работает как полноценная структура, объединяющая разработку, исследования и внедрение AI-решений. Наш фокус - инструменты, которые дают практическое преимущество на поле боя", - подчеркнул Федоров.

Ключевое направление, по словам министра, - это работа с данными.

"Формируем единые подходы к их качеству, стандартизации, защите и использованию для обучения ИИ. Это база для точного анализа, прогнозирования и быстрых решений в боевых условиях", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, параллельно команда развивает:

  • моделирование и симуляционные среды для тестирования решений;
  • AI-инфраструктуру для быстрого развертывания систем;
  • инструменты, которые можно сразу интегрировать в подразделениях.

Назначение руководителей

Федоров рассказал, что уже назначены руководители центра: CEO - Данило Цьвок и CTO - Дмитрий Овчаренко.

  • Данило Цьвок - ранее занимал должность Chief AI Officer Минцифры и руководителя WINWIN AI Center of Excellence. Руководил запуском ключевых государственных AI-проектов: Дія.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.

Даниил Цьвок

  • Дмитрий Овчаренко - бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence. Под его руководством запускали государственную AI-инфраструктуру, в частности - AI Factory, а также создавали ключевые AI-решения, включая Дія.AI.

Дмитрий Овчаренко

В партнерстве они формировали ключевые направления ИИ на государственном уровне и работали над оборонными ИИ-проектами. Под их руководством Украина за год поднялась на рекордные 13 позиций в мировом рейтинге по ИИ.

Министр добавил, что отдельный трек работы - партнерства.

"Центр реализуется при поддержке правительства Великобритании, и мы расширяем сотрудничество как на уровне правительств, так и с частным сектором", - рассказал глава Минобороны.

Минобороны (9558) искусственный интеллект (64) Федоров Михаил (632)
Топ комментарии
+5
та вже цю "дію" бачили... хай бог милує...
28.03.2026 23:06 Ответить
+4
Як приємно. Чергова потужна перемога від міністра фєдорова прибула за розкладом.
28.03.2026 23:12 Ответить
+2
Слово трек є обов'язковим? це щоб всі жахнулись від їх розумових здібностей? але ні...чим більше неукраїнських слів - тим менше українських...
28.03.2026 23:14 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
28.03.2026 23:19 Ответить
Російський переклад первісно україномовного фільму...
28.03.2026 23:23 Ответить
Всі плани доповідайте прямо в Кремль.
28.03.2026 23:22 Ответить
А спеціаліст по "кібербезпеці" буде?
28.03.2026 23:28 Ответить
Будь-яка інформація щодо таких спеціалістів, а особливо фото та приватні дані, мусять охоронятися найсильнішим грифом державних таємниць. А тут на, маєш ! Що за дебілізм, що за приколи, це журналістика в країні на такому рівні чи вже і у Бутусова купа щурів розвелась ?! Ало, СБУ ! - ви в свому розумі, що мовчите ?!
28.03.2026 23:52 Ответить
А до чого тут Бутусов? Якщо про це офіційно повідомив міністр оборони - Федоров. На фото, як ви бачите, позначка - міністерства оборони. "Цензор" просто публікує інформацію, від державних органів...

P.s. Тут потрібно звертатись до СБУ, щоб вони охорону призначали, а не Бутусова перевіряли... Але, це ж не Стерненко. Навряд чи, їх будуть охороняти.
29.03.2026 00:02 Ответить
Якщо в моєму озері розвелись щурі, то я відповідаю за стан озера, а не вони !
29.03.2026 01:28 Ответить
які спеціалісти - така і охорона
29.03.2026 00:21 Ответить
Глюдія в своєму репертуарі
29.03.2026 01:07 Ответить
 
 