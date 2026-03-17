Минобороны запускает Defense AI Center "A1" для внедрения ИИ в армии

Министерство обороны Украины запускает Defense AI Center "A1" — первый центр компетенций, который будет заниматься внедрением искусственного интеллекта в оборонные процессы и разработкой технологических решений для современной войны.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Система центров компетенций военных технологий

Центр станет частью системы технологических центров компетенций, которые создаются при Министерстве обороны.

"Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие", — заявил министр обороны Михаил Федоров.

Задача таких центров — постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги для развития оборонных возможностей Украины, ведь в современной технологической войне преимущество получает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций.

Defense AI Center "A1"

Первым таким центром станет Defense AI Center "A1". Его запуск осуществляется при поддержке правительства Великобритании.

Его основные направления работы:

анализ боевых данных;

прогнозирование действий противника;

разработка автономных систем;

разработка новых инструментов управления.

Центр поможет быстрее преобразовывать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в Силах обороны.

"AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления. Наша задача — создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом превосходстве", — подчеркнул Михаил Федоров.

Министерство обороны приглашает специалистов присылать резюме и присоединяться к работе центра: [email protected]

А также предлагать идеи для развития оборонных AI-решений по контактной почте: [email protected]

