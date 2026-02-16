В Україні за допомогою ШІ планують скоротити кількість зайвих державних послуг

Дерегуляція

В Україні запускають загальнонаціональний скринінг публічних послуг.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, зокрема, збираються проаналізувати кожну послугу, щоб прибрати зайву бюрократію, покращити прозорість, швидкість та якість їх надання.

Там зазначили, що держава не має єдиного ресурсу з даними про всі державні й місцеві послуги та сервіси, тому це створює дублювання процедур, уповільнює розвиток і породжує зайві папери, що змушує громадян та бізнес отримувати послуги за різними підходами.

Щоб цього уникнути, планують зробити єдину базу всіх державних послуг.

План дій

У Мінцифри розповіли про подальний порадок дій, це, зокрема:

повна інвентаризація. Протягом місяця всі надавачі послуг – міністерства, ЦНАПи, місцева влада, державні та комунальні підприємства – внесуть детальну інформацію в єдину систему. Будуть зібрані перелік документів, ціни, реальні терміни, статистику звернень та навіть причини відмов;

ШІ-аудит. Штучний інтелект просканує масиви даних, щоб виявити дублювання, неактуальні процедури та штучні бар'єри, які ускладнюють життя;

трансформація. На основі аналітики буде сформовано дорожню карту: які послуги ліквідувати, які спростити, а які – повністю перевести в онлайн.

"Ми формуємо нову норму. Неважливо, в якій державній установі ви отримуєте послугу, – стандарт якості та процес надання буде єдиним. Скринінг допоможе формувати політику, створювати умови, які підлаштовуються під потреби людей", – наголосили в Мінцифри.

Очікувані результати

Завдяки створенню єдиної бази і Мінцифри збираються:

прибрати бюрократію – видалити сервіси, які вже не потрібні;

визначити процес та проблеми при наданні послуг – щоб прибрати застарілі, неактуальні процеси, а користувачі отримували результат миттєво;

забезпечити paperless – цифровізувати довідки, щоб органи не вимагали папірець, який і так є в системі;

впровадити всюди data driven-підхід: рішення ухвалюватимуть не хаотично, а на основі реальних показників;

оновити єдину базу про державні послуги й визначити план подальшого реінжинірингу.

Електронні послуги в Україні

Як повідомлялося, кількість людей в Україні, які користувалися електронними державними послугами, за минулий рік зросла до 59%. Половина з користувачів обирали сервіси в "Дії".

Станом на кінець грудня сервісом "Дія" користувалися понад 23 млн українців – це 77% усіх власників смартфонів у країні. Найпопулярнішою послугою стало подання заявок на виплату 1000 грн допомоги від держави в межах "Зимової підтримки" – було опрацьован 14,3 млн заяв.

Згодом стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету Міністрів.

До того перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації, а зараз – міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що застосунком "Дія" щодня користуються в середньому 1,2 млн українців.