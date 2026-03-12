Впервые в мире: Украина открывает партнерам доступ к тренировке AI-моделей на реальных данных с поля боя, - Минобороны

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. Украина первой в мире открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных.

Автономные системы

Как подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров, в современной войне мы должны побеждать Россию в каждом технологическом цикле. И искусственный интеллект является одним из ключевых направлений этой конкуренции.

"Будущее войны – за автономными системами. Наша задача – повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее обнаруживали цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя", – отметил министр.

Специальная AI-платформа

По его словам, ключом к этому являются качественные данные для обучения нейросетей. Именно поэтому на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов;

использовать данные, которые постоянно обновляются.

Сотрудничество

Отмечается, что Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используются для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA.

Международные партнеры и украинские компании имеют большой спрос именно на такие данные для развития и модернизации оборонных технологий.

"Для нас это – следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны. А Украина – более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта. Мы готовы работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений", – добавил Федоров.