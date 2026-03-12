Вперше у світі: Україна відкриває партнерам доступ до тренування AI-моделей на реальних даних з поля бою, - Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна першою в світі відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Автономні системи

Як наголосив міністр оборони України Михайло Федоров, у сучасній війні ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі. І штучний інтелект є одним із ключових напрямів цієї конкуренції.

"Майбутнє війни – за автономними системами. Наше завдання – підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою", – зазначив міністр.

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Спеціальна AI-платформа

За його словами, ключем до цього є якісні дані для навчання нейромереж. Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

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Співпраця

Наголошується, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

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"Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень", – додав Федоров.