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Новини Обмін досвідом у сфері оборони ЗСУ передають військовий досвід країнам Європи
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Вперше у світі: Україна відкриває партнерам доступ до тренування AI-моделей на реальних даних з поля бою, - Міноборони

Тренування AI-моделей

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна першою в світі відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Автономні системи

Як наголосив міністр оборони України Михайло Федоров, у сучасній війні ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі. І штучний інтелект є одним із ключових напрямів цієї конкуренції.

"Майбутнє війни – за автономними системами. Наше завдання – підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою", – зазначив міністр.

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Спеціальна AI-платформа

За його словами, ключем до цього є якісні дані для навчання нейромереж. Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:

  • безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;
  • працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;
  • використовувати дані, які постійно оновлюються.

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Співпраця

Наголошується, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

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"Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень", – додав Федоров.

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Міноборони (7891) технології (1079) штучний інтелект (561)
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А як там щодо відкриття шлахбаумів в оборонній галузі та фортифікації??
Пронін з оточенням, уже дає пояснення щодо своїх дій, прямо у відпустці??.
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12.03.2026 16:17 Відповісти
Війну в Україні перетворюють в тренажерний зал?! А ви все "кінець війні, кінець війні..."
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12.03.2026 16:22 Відповісти
Як же вони ********** вихвалятися своєю бурхливою діяльністю! Іде війна, в тому числі війна озброєнь, може про деякі речі краще б помовчати?
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12.03.2026 17:55 Відповісти
Ще одна підтвердження що війни у Європі - це не війни в Африці, і війнам в Європі треба запобігати всіми наявними способами. Бо Скайнет народиться саме у Європі.
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12.03.2026 18:44 Відповісти
задаром? потужно!
копалыны подарили, теперь данные по военным операциям всем подряд за бесплатно

а взамен

кредит на 90 млрд. который некому будет отдавать
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12.03.2026 19:20 Відповісти
Дебілізму урядовців немає межі. Йде війна,в вони відкривають дані "партнерам". Вони у нас є? Із великим задоволенням ці "партнери"нас здали б ,але за себе сильно *************.
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12.03.2026 21:06 Відповісти
 
 