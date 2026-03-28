Міноборони прискорює впровадження ШІ у війну: призначено керівників Defense AI Center

Міністерство оборони України призначило керівників Defense AI Center "A1" - центру, який покликаний пришвидшити впровадження штучного інтелекту у військовій сфері та скоротити шлях від бойового досвіду до технологічних рішень.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про роботу центру

Після запуску центр зосередився на перших кроках — роботі з даними, побудові інфраструктури та формуванні команди.

"Центр працює як повноцінна структура, що поєднує розробку, дослідження і впровадження AI-рішень. Наш фокус — інструменти, які дають практичну перевагу на полі бою", - наголосив Федоров.

Ключовий напрям, за словами міністра, це робота з даними.

"Формуємо єдині підходи до їх якості, стандартизації, захисту та використання для навчання AI. Це база для точного аналізу, прогнозування і швидких рішень у бойових умовах", - розповів очільник Міноборони.

Крім того, паралельно команда розвиває:

моделювання і симуляційні середовища для тестування рішень;

AI-інфраструктуру для швидкого розгортання систем;

інструменти, які можна одразу інтегрувати в підрозділах.

Призначення керівників

Федоров розповів, що вже призначено керівників центру: CEO - Данила Цьвока та CTO - Дмитра Овчаренка.

Данило Цьвок — попередньо обіймав посаду Chief AI Officer Мінцифри та очільника WINWIN AI Center of Excellence. Керував запуском ключових державних AI-проєктів: Дія.AI, національної LLM та стратегії розвитку ШІ до 2030 року. Паралельно працював над оборонними AI-рішеннями та розвивав партнерства з Big Tech-компаніями.

Дмитро Овчаренко — колишній AI CTO Мінцифри та технічний директор WINWIN AI Center of Excellence. Під його керівництвом запускали державну AI-інфраструктуру, зокрема AI Factory, а також створювали ключові AI-рішення, включно з Дія.AI.

У партнерстві вони формували ключові AI-напрями на рівні держави та працювали над оборонними AI-проєктами. За їхнього лідерства Україна за рік піднялася на рекордні 13 позицій у світовому рейтингу з AI.

Міністр додав, що окремий трек роботи — партнерства.

"Центр реалізується за підтримки уряду Великої Британії, і ми розширюємо співпрацю як на рівні урядів, так і з приватним сектором", - розповів очільник Міноборони.

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