Міноборони прискорює впровадження ШІ у війну: призначено керівників Defense AI Center
Міністерство оборони України призначило керівників Defense AI Center "A1" - центру, який покликаний пришвидшити впровадження штучного інтелекту у військовій сфері та скоротити шлях від бойового досвіду до технологічних рішень.
Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про роботу центру
Після запуску центр зосередився на перших кроках — роботі з даними, побудові інфраструктури та формуванні команди.
"Центр працює як повноцінна структура, що поєднує розробку, дослідження і впровадження AI-рішень. Наш фокус — інструменти, які дають практичну перевагу на полі бою", - наголосив Федоров.
Ключовий напрям, за словами міністра, це робота з даними.
"Формуємо єдині підходи до їх якості, стандартизації, захисту та використання для навчання AI. Це база для точного аналізу, прогнозування і швидких рішень у бойових умовах", - розповів очільник Міноборони.
Крім того, паралельно команда розвиває:
- моделювання і симуляційні середовища для тестування рішень;
- AI-інфраструктуру для швидкого розгортання систем;
- інструменти, які можна одразу інтегрувати в підрозділах.
Призначення керівників
Федоров розповів, що вже призначено керівників центру: CEO - Данила Цьвока та CTO - Дмитра Овчаренка.
- Данило Цьвок — попередньо обіймав посаду Chief AI Officer Мінцифри та очільника WINWIN AI Center of Excellence. Керував запуском ключових державних AI-проєктів: Дія.AI, національної LLM та стратегії розвитку ШІ до 2030 року. Паралельно працював над оборонними AI-рішеннями та розвивав партнерства з Big Tech-компаніями.
- Дмитро Овчаренко — колишній AI CTO Мінцифри та технічний директор WINWIN AI Center of Excellence. Під його керівництвом запускали державну AI-інфраструктуру, зокрема AI Factory, а також створювали ключові AI-рішення, включно з Дія.AI.
У партнерстві вони формували ключові AI-напрями на рівні держави та працювали над оборонними AI-проєктами. За їхнього лідерства Україна за рік піднялася на рекордні 13 позицій у світовому рейтингу з AI.
Міністр додав, що окремий трек роботи — партнерства.
"Центр реалізується за підтримки уряду Великої Британії, і ми розширюємо співпрацю як на рівні урядів, так і з приватним сектором", - розповів очільник Міноборони.
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