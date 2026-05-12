УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Відео Впровадження ШІ в оборонні процеси
1 589 9

Україна разом з Palantir Technologies впроваджує AI у війну, - Федоров. ВIДЕО

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом, однієї з найбільших defence tech-компаній світу.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення - у червні 2022 року - та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо", - зазначив міністр.

Результати співпраці

За словами Федорова, результатами цієї співпраці стало:

  • створено систему детального аналізу повітряних атак;
  • впроваджено AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;
  • інтегровано технології в планування deep strike-операцій.

Також читайте: Міноборони прискорює впровадження ШІ у війну: призначено керівників Defense AI Center

Brave1 Dataroom

Зазначається, що окремим напрямом є Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir.

Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Посилення партнерства

Федоров розповів, що під час зустрічі показали команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.

"Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета - посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні", - наголосив міністр.

Також дивіться: ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО

Детальніше про Palantir

Palantir - це одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.

Автор: 

технології (1047) штучний інтелект (540) Федоров Михайло (1101)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс з закосом під Альберта
показати весь коментар
12.05.2026 12:37 Відповісти
Можна впроваджувати,та головне-результат.
Як результат його "дії"-вона вільно гуляє світом,так як легко була зламана.
показати весь коментар
12.05.2026 12:41 Відповісти
АІ, причому дуже швидко, згубить розумові здібності своїм користувачам. це те ж саме, що вже було. відучить їх думати самим. кому в школі батьки робили домашки. "папа рєшаєт, а вася сдаёт". так тупими школи й покінчали. прикол, що з них повиростали - успішні бариги-рішали ))) бо для первісного накопичення капіталу, потрібний не інтелект, а зовсім інші, не зв'язані з інтелектом аморальні-кінестетичні здібності.))
показати весь коментар
12.05.2026 12:47 Відповісти
Шткурмовик Микола з штучним інтелектом,це топове рішення!
показати весь коментар
12.05.2026 12:52 Відповісти
приберіть двбойоба з посади міністра.
показати весь коментар
12.05.2026 13:16 Відповісти
Ці ідіоти розуміють що несуть?! Яке ші? По завєтам сирка штурмують посадки як і 4 роки тому.
показати весь коментар
12.05.2026 13:38 Відповісти
Подивися "останній капіталіст" з цього приводу. Може розвидниться...
показати весь коментар
12.05.2026 14:28 Відповісти
Це те що на поверхні. Під поверхнею манпуляції громадською думкою ("big data"). Саме ця компанія двічі суттєво вплинула на обрання Трампа. Її засновник фанат Трампа.
показати весь коментар
12.05.2026 14:01 Відповісти
Федоров, як там торгівля підробними пігулками для схуднення?!?! 🤣🤣🤣
А що з дронами? Скільки грошей вкрав? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.05.2026 14:20 Відповісти
 
 