Україна разом з Palantir Technologies впроваджує AI у війну, - Федоров. ВIДЕО

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом, однієї з найбільших defence tech-компаній світу.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення - у червні 2022 року - та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо", - зазначив міністр.

Результати співпраці

За словами Федорова, результатами цієї співпраці стало:

створено систему детального аналізу повітряних атак;

впроваджено AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;

інтегровано технології в планування deep strike-операцій.

Також читайте: Міноборони прискорює впровадження ШІ у війну: призначено керівників Defense AI Center

Brave1 Dataroom

Зазначається, що окремим напрямом є Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir.

Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах.

Посилення партнерства

Федоров розповів, що під час зустрічі показали команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.



"Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета - посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні", - наголосив міністр.

Також дивіться: ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування, - Федоров. ВIДЕО

Детальніше про Palantir

Palantir - це одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.