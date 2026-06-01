Трамп: Війська Ізраїлю, які прямували до Лівану, повертаються назад

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська, які прямували до Лівану, "повертаються назад".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Припинення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою"

"У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад",- сказав глава Білого дому.

Крім того, як розповів Трамп, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з "Хезболлою".

"Вони погодилися, що всі обстріли припиняться, що Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль",- написав американський лідер.

Що передувало?

1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.

30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".

Своєю чергою Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

