Трамп: Війська Ізраїлю, які прямували до Лівану, повертаються назад

Президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що  ізраїльські війська, які прямували до Лівану, "повертаються назад".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Припинення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою" 

"У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад",- сказав глава Білого дому.

Крім того, як розповів Трамп, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з "Хезболлою".

"Вони погодилися, що всі обстріли припиняться, що Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль",- написав американський лідер.

Що передувало?

  • 1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.
  • 30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".
  • Своєю чергою Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

Донні, посади на ланцюг свого скаженого собаку Бєню)))
01.06.2026 22:59 Відповісти
Нобелівську премію цьому майстру угод !
01.06.2026 22:59 Відповісти
Класно Трампа НАГНУЛИ)))
01.06.2026 23:00 Відповісти
Кинув рудий Бібі.Надулі,просто нагло абманулі.
01.06.2026 23:01 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/6231 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Так я не понял, мы будем воевать в Ливане или таки не будем?

Трамп говорит, что нет, Нетаниягу говорит, что если нет, так да, Хезболла ни с кем не согласна.

Член можно сломать, пытаясь весь этот писец анализировать.

Говорила мне мама: Иди в медицинский.
01.06.2026 23:02 Відповісти
тому шо ***** було дружить з трампом, треба було перечекати чотири роки.
01.06.2026 23:04 Відповісти
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу у своєму акаунті в соцмережі Х https://x.com/netanyahu/status/2061531248573460655 написав про розмову з президентом США Дональдом Трампом. "Я попередив його: якщо "Хізбалла" не припинить атаки на ізраїльські міста та мирних жителів, Ізраїль завдасть удару по об'єктах терористів у Бейруті".

"Наша позиція залишається незмінною. ЦАХАЛ продовжить діяти на півдні Лівану відповідно до плану", - додав Нетаніягу.
01.06.2026 23:06 Відповісти
 
 