Трамп: Війська Ізраїлю, які прямували до Лівану, повертаються назад
Президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська, які прямували до Лівану, "повертаються назад".
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Припинення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою"
"У мене була дуже продуктивна розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і війська до Бейрута не будуть відправлені, а будь-які війська, які вже прямують туди, вже повернуті назад",- сказав глава Білого дому.
Крім того, як розповів Трамп, через високопоставлених представників, мав дуже добру розмову з "Хезболлою".
"Вони погодилися, що всі обстріли припиняться, що Ізраїль не нападатиме на них, і вони не нападатимуть на Ізраїль",- написав американський лідер.
Що передувало?
- 1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.
- 30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".
- Своєю чергою Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так я не понял, мы будем воевать в Ливане или таки не будем?
Трамп говорит, что нет, Нетаниягу говорит, что если нет, так да, Хезболла ни с кем не согласна.
Член можно сломать, пытаясь весь этот писец анализировать.
Говорила мне мама: Иди в медицинский.
"Наша позиція залишається незмінною. ЦАХАЛ продовжить діяти на півдні Лівану відповідно до плану", - додав Нетаніягу.