Трамп: Войска Израиля, направлявшиеся в Ливан, возвращаются обратно
Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что израильские войска, направлявшиеся в Ливан, "возвращаются обратно".
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой"
"У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут отправлены, а любые войска, которые уже направляются туда, уже возвращены обратно", — сказал глава Белого дома.
Кроме того, как рассказал Трамп, через высокопоставленных представителей у него состоялся очень хороший разговор с "Хезболлой".
"Они согласились, что все обстрелы прекратятся, что Израиль не будет нападать на них, и они не будут нападать на Израиль", — написал американский лидер.
Что предшествовало?
- 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие –– пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.
- 30-31 мая США нанесли новые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".
- В свою очередьИран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Газе.
Хоча звісно не факт що рушникоголові педофіли не виготовили б ЯЗ за час царювання Краснова.
Можливо в Бібі не було вибору.
Так я не понял, мы будем воевать в Ливане или таки не будем?
Трамп говорит, что нет, Нетаниягу говорит, что если нет, так да, Хезболла ни с кем не согласна.
Член можно сломать, пытаясь весь этот писец анализировать.
Говорила мне мама: Иди в медицинский.
"Наша позиція залишається незмінною. ЦАХАЛ продовжить діяти на півдні Лівану відповідно до плану", - додав Нетаніягу.
Трамп особисто підтвердив, що Іран намагається затягувати мирні переговори в надії перечекати його адміністрацію.
Чергові парламентські вибори до Кнесету в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня 2026 року.
Шанси Нетаньягу знову очолити уряд оцінюються як невизначені та ускладнені, оскільки його проурядовий блок наразі стабільно не набирає більшості мандатів у Кнесеті. Проте за специфікою ізраїльської політики його досі передчасно викреслювати з перегонів.
Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих.
Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.
Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
Втрата навіть однієї з палат Конгресу призведе до розділеного уряду.
Це суттєво обмежить законодавчу діяльність Трампа, заблокує його ключові ініціативи та відкриє шлях для нових парламентських розслідувань проти членів його команди.
Поразка республіканців наприкінці року також серйозно послабить позиції Трампа як одноосібного лідера партії напередодні наступних президентських виборів
В результаті його права коаліція в Кнесеті може розпастися, а сам прем'єр ризикує програти загальні вибори, заплановані на осінь 2026 року.
Про можливість відкриття «нових фронтів» у понеділок ввечері також заявляв Корпус вартових ісламської революції Ірану.