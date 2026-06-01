Трамп: Войска Израиля, направлявшиеся в Ливан, возвращаются обратно

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что израильские войска, направлявшиеся в Ливан, "возвращаются обратно".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой"

"У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут отправлены, а любые войска, которые уже направляются туда, уже возвращены обратно", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, как рассказал Трамп, через высокопоставленных представителей у него состоялся очень хороший разговор с "Хезболлой".

"Они согласились, что все обстрелы прекратятся, что Израиль не будет нападать на них, и они не будут нападать на Израиль", — написал американский лидер.

Читайте также: Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня, — Трамп

Что предшествовало?

1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие –– пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.

30-31 мая США нанесли новые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".

В свою очередьИран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Газе.

Читайте также: Премьер Израиля допустил "новые события" в войне с Ираном