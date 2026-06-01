Трамп: Войска Израиля, направлявшиеся в Ливан, возвращаются обратно

Трамп заявил о развороте войск Израиля, которые двигались в сторону Ливана

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что израильские войска, направлявшиеся в Ливан, "возвращаются обратно".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Прекращение боевых действий между Израилем и "Хезболлой" 

"У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут отправлены, а любые войска, которые уже направляются туда, уже возвращены обратно", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, как рассказал Трамп, через высокопоставленных представителей у него состоялся очень хороший разговор с "Хезболлой".

"Они согласились, что все обстрелы прекратятся, что Израиль не будет нападать на них, и они не будут нападать на Израиль", — написал американский лидер.

пост Трампа

Что предшествовало?

  • 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие –– пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.
  • 30-31 мая США нанесли новые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".
  • В свою очередьИран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Газе.

Автор: 

Израиль Ливан США Трамп Дональд Хезболла
Кинув рудий Бібі.Надулі,просто нагло абманулі.
01.06.2026 23:01 Ответить
Донні, посади на ланцюг свого скаженого собаку Бєню)))
01.06.2026 22:59 Ответить
Нобелівську премію цьому майстру угод !
01.06.2026 22:59 Ответить
Шнобелівську
показать весь комментарий
01.06.2026 23:14 Ответить
Класно Трампа НАГНУЛИ)))
показать весь комментарий
01.06.2026 23:00 Ответить
Не дарма кажуть що краще з розумним втратити ніж із дурнем знайти.
Хоча звісно не факт що рушникоголові педофіли не виготовили б ЯЗ за час царювання Краснова.
Можливо в Бібі не було вибору.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:09 Ответить
https://t.me/voinasordoy/6231 Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Так я не понял, мы будем воевать в Ливане или таки не будем?

Трамп говорит, что нет, Нетаниягу говорит, что если нет, так да, Хезболла ни с кем не согласна.

Член можно сломать, пытаясь весь этот писец анализировать.

Говорила мне мама: Иди в медицинский.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:02 Ответить
тому шо ***** було дружить з трампом, треба було перечекати чотири роки.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:04 Ответить
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу у своєму акаунті в соцмережі Х https://x.com/netanyahu/status/2061531248573460655 написав про розмову з президентом США Дональдом Трампом. "Я попередив його: якщо "Хізбалла" не припинить атаки на ізраїльські міста та мирних жителів, Ізраїль завдасть удару по об'єктах терористів у Бейруті".

"Наша позиція залишається незмінною. ЦАХАЛ продовжить діяти на півдні Лівану відповідно до плану", - додав Нетаніягу.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:06 Ответить
Іран затягує переговори з Трампом, надіючись що Трамп і Нетаньягу програють осінні вибори 2026 року в США та Ізраїлі.

Трамп особисто підтвердив, що Іран намагається затягувати мирні переговори в надії перечекати його адміністрацію.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:11 Ответить
Результати війни з Іраном є головним чинником, що визначає політичне майбутнє як адміністрації Трампа у США, так і уряду Нетаньягу в Ізраїлі напередодні осінніх виборів 2026 року.

Чергові парламентські вибори до Кнесету в Ізраїлі заплановані на 27 жовтня 2026 року.

Шанси Нетаньягу знову очолити уряд оцінюються як невизначені та ускладнені, оскільки його проурядовий блок наразі стабільно не набирає більшості мандатів у Кнесеті. Проте за специфікою ізраїльської політики його досі передчасно викреслювати з перегонів.

Попри падіння рейтингів після подій 7 жовтня 2023 року, партія Нетаньягу «Лікуд» утримує лідерство в більшості опитувань, претендуючи на 23-25 мандатів із 120 можливих.

Головна проблема Нетаньягу - не результат його власної партії, а слабкість усього правого блоку. Разом із релігійними та ультраправими союзниками чинна коаліція набирає лише 49-51 мандат. Для формування уряду необхідна більшість у 61 мандат.

Якщо хоча б одна з маленьких правих партій чинного блоку не пройде у Кнесет, шанси Нетаньягу на коаліцію повністю зникнуть.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:12 Ответить
Шанси Трампа та Республіканської партії зберегти повний контроль над Конгресом на проміжних виборах 3 листопада 2026 року оцінюються як низькі, прогнозують, що республіканці з високою ймовірністю втратять контроль над Палатою представників, де вони мають мінімальну більшість. Ситуація в Сенаті для Трампа є дещо кращою через сприятливу для нього мапу округів, які переобираються.

Втрата навіть однієї з палат Конгресу призведе до розділеного уряду.
Це суттєво обмежить законодавчу діяльність Трампа, заблокує його ключові ініціативи та відкриє шлях для нових парламентських розслідувань проти членів його команди.
Поразка республіканців наприкінці року також серйозно послабить позиції Трампа як одноосібного лідера партії напередодні наступних президентських виборів
показать весь комментарий
01.06.2026 23:13 Ответить
Якщо США та Іран підпишуть угоду, яка залишить Ірану його проксі-сили (наприклад, Хезболлу в Лівані) або частину ядерного потенціалу, це підірве позиції Нетаньягу.
В результаті його права коаліція в Кнесеті може розпастися, а сам прем'єр ризикує програти загальні вибори, заплановані на осінь 2026 року.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:15 Ответить
У повідомленні агентства Tasnim стверджувалося, що Іран разом зі своїми союзниками в регіоні розробив план повної блокади Ормузької протоки, а також «активізації дій на інших фронтах», зокрема в Баб-ель-Мандебській протоці.

Про можливість відкриття «нових фронтів» у понеділок ввечері також заявляв Корпус вартових ісламської революції Ірану.
показать весь комментарий
01.06.2026 23:43 Ответить
То шо тромб буде 40 років туди-сюди ізраїльські війська ганяти?
показать весь комментарий
01.06.2026 23:16 Ответить
Dumb moron
показать весь комментарий
01.06.2026 23:22 Ответить
 
 