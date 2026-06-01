Іран призупиняє перемовини зі США через атаки Ізраїлю на "Хезболлу", - ЗМІ

Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

Про це пише The Guardian з посиланням на інформаційне агентство Tasnim, пов'язане з Корпусом вартових іранської революції (КВІР), передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що Іран висунув вимогу про негайне припинення бойових дій Ізраїлю проти Лівану та вихід ізраїльських сил з території Лівану. Припинення вогню в Лівані було однією з передумов для перемир'я. Поки цього не станеться, переговори про мир поставлені на паузу.

Tasnim також повідомило, що Іран та його "фронт опору" або посередники прагнутимуть повністю заблокувати Ормузьку протоку. За його словами, Іран також прагнутиме "активувати" інші фронти, зокрема у протоці Баб-ель-Мандем, яка розташована біля узбережжя Ємену, через Аравійський півострів від Ормузької протоки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зросли після обміну ударами між США та Іраном

На тлі заяви Тегерану ціни на нафту зросли на 7,5%, помітила біржа Intercontinental Exchange (ICE).

Що передувало?

1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.

30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поки не ухвалили рішення щодо угоди з Іраном