Іран призупиняє перемовини зі США через атаки Ізраїлю на "Хезболлу", - ЗМІ

Іран заявив, що переговори зі США про мирну угоду зупинилися на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

Про це пише The Guardian з посиланням на інформаційне агентство Tasnim, пов'язане з Корпусом вартових іранської революції (КВІР), передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що Іран висунув вимогу про негайне припинення бойових дій Ізраїлю проти Лівану та вихід ізраїльських сил з території Лівану. Припинення вогню в Лівані було однією з передумов для перемир'я. Поки цього не станеться, переговори про мир поставлені на паузу.

Tasnim також повідомило, що Іран та його "фронт опору" або посередники прагнутимуть повністю заблокувати Ормузьку протоку. За його словами, Іран також прагнутиме "активувати" інші фронти, зокрема у протоці Баб-ель-Мандем, яка розташована біля узбережжя Ємену, через Аравійський півострів від Ормузької протоки.

На тлі заяви Тегерану ціни на нафту зросли на 7,5%, помітила біржа Intercontinental Exchange (ICE).

Що передувало?

  • 1 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав в Х, що наказав завдати ударів по Дахіє –– передмістю ліванської столиці Бейрута. Він пояснив це ескалацією з боку бойового угруповання "Хезболла". За словами ізраїльського уряду, бойовики не раз порушували режим припинення вогню в Лівані та атакували цивільних в Ізраїлі.
  • 30-31 травня, США завдали нових ударів по об’єктах Ірану "у відповідь на агресивні дії Тегерану, серед яких збиття американського безпілотника MQ-1, що діяв над міжнародними водами".

Топ коментарі
Це чудова призупинка. Вона призведе нас до миру за 24 години!
01.06.2026 18:45 Відповісти
Доки Донні не заспокоїть свого скаженого собаку Бєню - йому не вилізти із Перської сраки. Ну а москалі, відповідно рахуватимуть позапланові нафтогазові доходи.
01.06.2026 18:51 Відповісти
А нафта росте
01.06.2026 18:53 Відповісти
На самом интересном месте. Трамп один хрен шо то заявит.
01.06.2026 18:36 Відповісти
Чудове розуміння логіки Трампона.
01.06.2026 18:54 Відповісти
Хіба в діях , думках психічно хворої істоти є логіка?
01.06.2026 19:04 Відповісти
Лікарі кажуть, що Трамп цілком здоровий. А Зеленський не наркоман.
01.06.2026 19:13 Відповісти
Рудий покидьок хотів просто щоб все притихло на чемпіонат по футболу,а далі далі бомбити іранців.Іранці ,хоч і потерпають,але цю примітивну руду тварюку розкусили.
01.06.2026 18:46 Відповісти
а від чого потерапають зараз іранці, можна уточнити? від абіди за братушек з Хезболи ?
01.06.2026 19:06 Відповісти
Подивись канал Сергея Ауслендера.
01.06.2026 20:16 Відповісти
ОЦЕ нагибає Іран Трампуську)))

Шо трампусік війни вести не так просто як думав?))
01.06.2026 18:48 Відповісти
Make America Great Again!
01.06.2026 18:50 Відповісти
Іран не хоче віддавати збагачений уран - переговори такі собі
01.06.2026 18:52 Відповісти
Вони знають, якщо вiддадуть iм жаба цицьки дасть вiдразу. 😀
01.06.2026 18:55 Відповісти
І що ж заважає дати їм цицьки прямо зараз?
01.06.2026 19:07 Відповісти
Вiдсутнiсть домiно.
01.06.2026 19:10 Відповісти
Іран - наймиролюбніша країна Близького Сходу, і ніколи не мала жодних зв'язків з терористичними організаціями.
Принаймні, дехто тут в попередніх темах це стверджував.
01.06.2026 18:54 Відповісти
Це могла бути чудово угода, найчудовіше угода. Але кляті євреї у яких нема вже карт все зіпсували.
01.06.2026 18:57 Відповісти
незалежно, від антипатій до Ірану, підтримую їх рішенння призупинити перемовини з рудим придурком.
01.06.2026 19:03 Відповісти
"Все заїпца! Я знаю, як все швидко вирішити, а поки подивлюся, що буде далі, бо без мене ніхто не впорається".
/Дональд Трамп/
01.06.2026 19:16 Відповісти
Толку там не буде. Як і не було з 1947 року. З Трампом чи без. Гордіїв вузол як етнічний, так і цивілізаційний. Або наберуться розуму. І ті і ті. Що малоймовірно.
01.06.2026 19:20 Відповісти
Ось приклад як треба, в в нас все носяться з тими кацапами діючі їм можливість затягувати війну, треба після останнього обстрілу Київа, Харкова чи інших міст поставити жирну крапку - з терористами ніяких перемовин і нехай західні політики які марять "миром" з росією знімуть рожеві окуляри
01.06.2026 19:30 Відповісти
ЗМІ США повідомили, що президент Ірану подав у відставку. Він також заявив, що КВІР контролює владу в Ірані.
01.06.2026 19:34 Відповісти
 
 