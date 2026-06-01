Ціни на нафту зросли після обміну ударами між США та Іраном

1 червня ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% на тлі взаємних ударів між Іраном і США, а також наказу Ізраїлю своїм військам продовжити просування вглиб Лівану в межах боротьби з підтримуваною Тегераном "Хезболлою".

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:36 за Гринвічем ф'ючерси на американську нафту зросли на $2,29, або на 2,62%, до $89,65 за барель. Водночас ф'ючерси на нафту Brent підвищилися на $2,05, або на 2,25%, до $93,17 за барель.

Ескалація конфлікту, яка сталася невдовзі після проведення США мирних переговорів між Ізраїлем і Ліваном у Вашингтоні в п'ятницю, посилила невизначеність на ринку. Вона перекреслила очікування щодо можливого оголошення Вашингтоном і Тегераном про продовження режиму припинення вогню, що напередодні сприяло зниженню цін на Brent і WTI на 1,8% та 1,7% відповідно.

У неділю США повідомили, що протягом вихідних завдали "ударів з метою самооборони" по іранських радарних системах та об'єктах управління безпілотниками на островах Горук і Кешм. За словами американської сторони, це стало відповіддю на "агресивні" дії Тегерана.

У понеділок Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що його аерокосмічні сили атакували авіабазу, яка, за їхніми твердженнями, використовувалася США під час удару по телекомунікаційній вежі на острові Сірік.

Аналітик IG Тоні Сікамор у своїй записці зазначив, що дедалі більше занепокоєння викликає можливе мінування Ормузької протоки ‒ одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти та газу. За його словами, це може сповільнити процес відновлення судноплавства через протоку та відтермінувати стабілізацію нафтового ринку навіть після її повторного відкриття.

"Навіть якщо угоду буде досягнуто, це не гарантує відновлення постачань", ‒ наголосив Сікамор.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість включення до 21-го пакета санкцій проти Росії обмежень щодо близько 20 танкерів, які входять до так званого "тіньового флоту" РФ.

Наразі в межах підготовки нового санкційного пакета обговорюються також додаткові заходи проти російських банків, нафтотрейдерів, нафтопереробних підприємств і криптовалютних операторів у третіх країнах, яких Москва залучає для обходу санкцій ЄС.

У Трампа все менше часу, щоб помиритися з Іраном та переконати його відкрити Ормузьку протоку.
За перші три місяці війни світ недорахувався понад 1 млрд барелів нафти, але зміг пережити дефіцит відносно безболісно завдяки резервам.
Однак запас міцності стрімко вичерпується, і без зняття блокади Ормуза вже в липні-серпні ціни на нафту знову зростуть, а світова економіка опиниться на межі спаду, попереджають економісти та міжнародні організації.
01.06.2026 08:42 Відповісти
За оцінками ОІЕС, у кризу 1978-1979 років світ недорахував 640 млн барелів, а під час першої війни в Перській затоці - 420 млн.
Зараз - вже більше 1,1 мільярда.
Як тільки запаси досягнуть критичної позначки, єдиним способом збалансувати попит і пропозицію при закритій протоці залишиться різкий ріст цін.
01.06.2026 08:58 Відповісти
рішення є - додавити рушників зрівнявши їх інфраструктуру з землею. Але у рудого яєць не вистачає..
01.06.2026 13:33 Відповісти
******* Нетаньяху - заварив кашу, нікого не слухає, сам собі режисер. По Ірану в'****, Трампа втравив у блудняк. У Ліван лізе, коли йдуть перемовини. І всі винуваті, хто не захищає його інтереси. Не забагато на себе береш?
01.06.2026 12:43 Відповісти
що за хню ти несеш рушник?
01.06.2026 13:31 Відповісти

