Ціни на нафту зросли після обміну ударами між США та Іраном

1 червня ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% на тлі взаємних ударів між Іраном і США, а також наказу Ізраїлю своїм військам продовжити просування вглиб Лівану в межах боротьби з підтримуваною Тегераном "Хезболлою".

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:36 за Гринвічем ф'ючерси на американську нафту зросли на $2,29, або на 2,62%, до $89,65 за барель. Водночас ф'ючерси на нафту Brent підвищилися на $2,05, або на 2,25%, до $93,17 за барель.

Ескалація конфлікту, яка сталася невдовзі після проведення США мирних переговорів між Ізраїлем і Ліваном у Вашингтоні в п'ятницю, посилила невизначеність на ринку. Вона перекреслила очікування щодо можливого оголошення Вашингтоном і Тегераном про продовження режиму припинення вогню, що напередодні сприяло зниженню цін на Brent і WTI на 1,8% та 1,7% відповідно.

У неділю США повідомили, що протягом вихідних завдали "ударів з метою самооборони" по іранських радарних системах та об'єктах управління безпілотниками на островах Горук і Кешм. За словами американської сторони, це стало відповіддю на "агресивні" дії Тегерана.

У понеділок Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що його аерокосмічні сили атакували авіабазу, яка, за їхніми твердженнями, використовувалася США під час удару по телекомунікаційній вежі на острові Сірік.

Аналітик IG Тоні Сікамор у своїй записці зазначив, що дедалі більше занепокоєння викликає можливе мінування Ормузької протоки ‒ одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти та газу. За його словами, це може сповільнити процес відновлення судноплавства через протоку та відтермінувати стабілізацію нафтового ринку навіть після її повторного відкриття.

"Навіть якщо угоду буде досягнуто, це не гарантує відновлення постачань", ‒ наголосив Сікамор.

