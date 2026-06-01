Иран приостанавливает переговоры с США из-за атак Израиля на "Хезболлу", — СМИ

Иран прекращает мирные переговоры с США из-за Израиля

Иран заявил, что переговоры с США о мирном соглашении приостановлены в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане и Секторе Газа.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что Иран выдвинул требование о немедленном прекращении боевых действий Израиля против Ливана и выходе израильских сил с территории Ливана. Прекращение огня в Ливане было одной из предпосылок для перемирия. Пока этого не произойдет, переговоры о мире поставлены на паузу.

Tasnim также сообщило, что Иран и его "фронт сопротивления" или посредники будут стремиться полностью заблокировать Ормузский пролив. По его словам, Иран также будет стремиться "активировать" другие фронты, в частности в проливе Баб-эль-Мандем, который расположен у побережья Йемена, через Аравийский полуостров от Ормузского пролива.

На фоне заявления Тегерана цены на нефть выросли на 7,5%, отметила биржа Intercontinental Exchange (ICE).

Что предшествовало?

  • 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в X, что приказал нанести удары по Дахие –– пригороду ливанской столицы Бейрута. Он объяснил это эскалацией со стороны боевой группировки "Хезболла". По словам израильского правительства, боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Ливане и атаковали гражданских в Израиле.
  • 30-31 мая США нанеслиновые удары по объектам Ирана "в ответ на агрессивные действия Тегерана, среди которых сбивание американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".

На самом интересном месте. Трамп один хрен шо то заявит.
01.06.2026 18:36
Це чудова призупинка. Вона призведе нас до миру за 24 години!
01.06.2026 18:45
01.06.2026 18:54
01.06.2026 19:04
01.06.2026 19:13
01.06.2026 18:46
01.06.2026 19:06
Шо трампусік війни вести не так просто як думав?))
01.06.2026 18:48
01.06.2026 18:50
01.06.2026 18:52
01.06.2026 18:55
01.06.2026 19:07
01.06.2026 19:10
Принаймні, дехто тут в попередніх темах це стверджував.
01.06.2026 18:54
01.06.2026 18:57
01.06.2026 19:03
"Все заїпца! Я знаю, як все швидко вирішити, а поки подивлюся, що буде далі, бо без мене ніхто не впорається".
/Дональд Трамп/
01.06.2026 19:16
Толку там не буде. Як і не було з 1947 року. З Трампом чи без. Гордіїв вузол як етнічний, так і цивілізаційний. Або наберуться розуму. І ті і ті. Що малоймовірно.
01.06.2026 19:20
 
 