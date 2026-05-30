США пока не приняли решение по поводу соглашения с Ираном

Вопрос о новом соглашении между США и Ираном остался открытым после совещания в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на представителя администрации США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры продолжаются, решения пока нет

Встреча в ситуационной комнате длилась около двух часов, однако окончательного решения о заключении нового соглашения принято не было.

"Встреча президента Трампа в ситуационной комнате длилась около двух часов, но президент не принял решение о новом соглашении с Ираном", — отмечается в сообщении.

По словам собеседника, американская администрация считает, что стороны приблизились к договоренностям. В то же время отдельные ключевые вопросы еще остаются неурегулированными. Среди них, в частности, возможность размораживания средств для Ирана.

Ранее Дональд Трамп обнародовал свои требования к Ирану по снятию блокады Ормузского пролива и заявил, что по части вопросов уже достигнуто согласие. Окончательное решение, по его словам, должно быть принято в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Иран договорились о 60-дневном перемирии: теперь его должен одобрить Трамп, - Axios

Основные требования США к Тегерану:

Полный отказ от ядерного оружия. Иран должен навсегда согласиться, что никогда не будет обладать ядерной бомбой.

Свободное судоходство. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях и без каких-либо пошлин.

Срочное разминирование. Все морские мины в проливе должны быть ликвидированы. США уже уничтожили значительную часть с помощью подводных тральщиков, остальные должна взорвать иранская сторона.

Уничтожение ядерных материалов. Обогащенные материалы, захороненные под землей в результате авиаудара США почти год назад, будут извлечены и уничтожены совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отверг вариант передачи урана Ираном России или Китаю