США пока не приняли решение по поводу соглашения с Ираном

Вопрос о новом соглашении между США и Ираном остался открытым после совещания в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на представителя администрации США.

Переговоры продолжаются, решения пока нет

Встреча в ситуационной комнате длилась около двух часов, однако окончательного решения о заключении нового соглашения принято не было.

"Встреча президента Трампа в ситуационной комнате длилась около двух часов, но президент не принял решение о новом соглашении с Ираном", — отмечается в сообщении.

По словам собеседника, американская администрация считает, что стороны приблизились к договоренностям. В то же время отдельные ключевые вопросы еще остаются неурегулированными. Среди них, в частности, возможность размораживания средств для Ирана.

Ранее Дональд Трамп обнародовал свои требования к Ирану по снятию блокады Ормузского пролива и заявил, что по части вопросов уже достигнуто согласие. Окончательное решение, по его словам, должно быть принято в ближайшее время.

Основные требования США к Тегерану:

  • Полный отказ от ядерного оружия. Иран должен навсегда согласиться, что никогда не будет обладать ядерной бомбой.
  • Свободное судоходство. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях и без каких-либо пошлин.
  • Срочное разминирование. Все морские мины в проливе должны быть ликвидированы. США уже уничтожили значительную часть с помощью подводных тральщиков, остальные должна взорвать иранская сторона.
  • Уничтожение ядерных материалов. Обогащенные материалы, захороненные под землей в результате авиаудара США почти год назад, будут извлечены и уничтожены совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Якщо трампон сам готовий піти на капітуляцію з Іраном то на яку угоду і гарантії безпеки розраховувала Україна від США? Ще повезло що вони вийшли з процесу бо вони навіть собі ради не можуть навіть дати про яку Україну може в них бути мова?
30.05.2026 00:54 Ответить
США тільки виграють від цієї ситуації. І навряд чи захочуть її поміняти.
30.05.2026 01:02 Ответить
"США поки не ухвалили рішення щодо угоди з Іраном"

Натаньяху ще думає?
30.05.2026 00:56 Ответить
За даними The New York Times, Білий дім відсторонив ізраїльське керівництво від інформаційного обміну щодо контактів із Тегераном.
Причиною ізоляції Ізраїлю стали надто оптимістичні запевнення Нетаньягу на початку війни (у лютому 2026 року), що спільні удари призведуть до швидкого падіння іранського режиму, чого так і не сталося.
Під час телефонної розмови з Трампом Нетаньягу чітко попередив, що Ізраїль збереже свободу дій для ліквідації безпекових загроз (зокрема в Лівані проти «Хезболли») і не зважатиме на мирний договір Вашингтона та Тегерана.
30.05.2026 01:00 Ответить
Від Трампа вимоги "фінальні"
За ними будуть "завершальні"
За ними мабуть "остаточні"
Але звичайно це...не точно
А ще "кінцеві" і "останні"
А потім мабуть ... знов "фінальні" ...
30.05.2026 00:58 Ответить
Упороті КВІР погодилися б тільки на угоду яка їм дуже вигідна. Трамп в депресії думає чи потрібно йому зняти штани і нагнутися, або продовжувати боротися.
30.05.2026 05:36 Ответить
"Раніше Дональд Трамп оприлюднив свої вимоги до Ірану"... ключове слово СВОЇ. Порахував напевно, скільки може з того гешефту мати і - "маловато будет".
30.05.2026 07:08 Ответить
Американський суддя наказав видалити ім'я президента Дональда Трампа
з назви Центру мистецтв імені Кеннеді.
30.05.2026 08:48 Ответить
 
 