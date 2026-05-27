Трамп отверг вариант передачи урана Ираном России или Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Ираном обогащенного урана России или Китаю не устроит США.
"Нет. Это не то, что меня устроит", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос во время заседания Кабинета министров в среду, сообщает Цензор.НЕТ.
Что предшествовало
Ранее президент США заявил, что обогащенный уран, находящийся в Иране, может быть передан Соединенным Штатам или ликвидирован на месте.
По словам Трампа, рассматриваются два варианта обращения с материалом.
"Обогащенный уран будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо, что лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте", — отметил он.
Президент США также подчеркнул, что за этим процессом должна наблюдать МАГАТЭ или другая подобная структура.
- Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю. В то же время иранские СМИ отметили, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей по ядерному вопросу.
Якщо Іран і стане передавати уран, то передасть Китаю.
Для Трампа з Китаєм "поїзд уже пішов" ?