Трамп відкинув варіант передачі урану Іраном Росії або Китаю

Трамп поїде на саміт НАТО у червні

Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Іраном збагаченого урану Росії або Китаю не влаштує США.

"Ні. Це не те, що мене влаштує", - заявив він, відповідаючи на відповідне запитання під час засідання Кабінету Міністрів у середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передувало

Раніше президент США заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути переданий Сполученим Штатам або ліквідований на місці.

За словами Трампа, розглядаються два варіанти поводження з матеріалом.

"Збагачений уран буде або негайно переданий Сполученим Штатам, щоб його доставили у США та знищили, або, що краще, у взаємодії та координації з Ісламською Республікою Іран, знищений на місці", — зазначив він.

Президент США також наголосив, що за цим процесом має спостерігати МАГАТЕ або інша подібна структура.

  • Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю. Водночас іранські медіа зазначили, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.

Ну тут рудий скоріше правий. Особливо ***** нічого не можна передавати.
@ Можна вгадати, як Трамп почне петляти від листа Зеленського:
"Байден віддав вам всю зброю, у нас нічого не має, потім ще дав 500 млрд. доларів. Тепер нам самим треба, бо ми збивали шахеди Ірану по 5 ракет Петріот на один шахед через Байдена.
А я геній, бо вивчав обрізання".
я також, як і трамп, відкидаю передачу Іраном урану кацапії, цікаво, аятола до мене прислухається ?
Уран потрібно знищити з аятолами - шоб два рази не вставати - Трамп
Трамп відкинув варіант передачі урану Іраном Росії або Китаю.

Якщо Іран і стане передавати уран, то передасть Китаю.

Для Трампа з Китаєм "поїзд уже пішов" ?
Та вони просто на біржі грають то все шоу, активної фази немає, так тягають туди сюди ситуацію. Це для американців буденні справи.
Якби робили по-людські, то Трамп мав би забрати уран в Ірану і повернути Україні за просраний Штатами Будапештський меморандум.
А йому на шо той уран? Мабуть Альцгеймер шепче на вушко - Руді, він же збагачений, ти збагатієш!! І монети задзвеніли у вухах довбанутого перебиваючі тріск лічильника Гейгера
Все правильно, збагачений уран передайте Україні. Думаю це буде найсправедливіше.
