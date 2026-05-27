Трамп відкинув варіант передачі урану Іраном Росії або Китаю
Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Іраном збагаченого урану Росії або Китаю не влаштує США.
"Ні. Це не те, що мене влаштує", - заявив він, відповідаючи на відповідне запитання під час засідання Кабінету Міністрів у середу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передувало
Раніше президент США заявив, що збагачений уран, який перебуває в Ірані, може бути переданий Сполученим Штатам або ліквідований на місці.
За словами Трампа, розглядаються два варіанти поводження з матеріалом.
"Збагачений уран буде або негайно переданий Сполученим Штатам, щоб його доставили у США та знищили, або, що краще, у взаємодії та координації з Ісламською Республікою Іран, знищений на місці", — зазначив він.
Президент США також наголосив, що за цим процесом має спостерігати МАГАТЕ або інша подібна структура.
- Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю. Водночас іранські медіа зазначили, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.
Якщо Іран і стане передавати уран, то передасть Китаю.
Для Трампа з Китаєм "поїзд уже пішов" ?