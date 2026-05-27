434 13

Білий дім про переговори: Іран рухається до домовленостей

Переговори між Іраном і США

Переговори між США та Іраном тривають і, за оцінками американської сторони, мають позитивну динаміку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Олівії Вельс, яку цитує Sky News.

Переговори на межі: що кажуть у Вашингтоні

Речниця Білого дому Олівія Вельс заявила, що переговори з Іраном проходять успішно. Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп чітко окреслив свої червоні лінії.

Сам Трамп повідомив, що Іран демонструє зацікавленість в укладенні угоди, однак процес ще не завершено.

"Вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони ще не дійшли до цього. Ми не задоволені цим. Але ми будемо задоволені – або це, або нам доведеться просто завершити справу", - додав Трамп.

Президент США також зазначив, що іранська делегація веде переговори в умовах серйозного економічного тиску і фактично не має іншого вибору, окрім як домовитися.

Він додав, що подальший розвиток подій залежить від результатів перемовин, і не виключив силового сценарію.

Удари і відповідь: напруга зростає

Нещодавно Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів.

Зазначається, що американські сили завдали авіаударів по об’єктах у провінції Хормозган на півдні Ірану. У Центральному командуванні США пояснили, що ці дії були оборонними та спрямованими на захист військових.

За їхніми даними, ударам піддалися місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про знищення одного американського безпілотника, а також обстріл ще одного дрона і винищувача над Перською затокою.

Топ коментарі
Так, стався прорив: після тижнів гарячих дебатів було нарешті узгоджено, що угода буде видрукувана на листках А4. Наступне питання - колір чорнил для підпису. Тут думки сторін різко розійшлися.
27.05.2026 20:16 Відповісти
чули вже не раз... і ще почуємо багато раз... з ураном не все так просто, як мріють в вашингтоні і тель-авіві.
27.05.2026 20:11 Відповісти
Как и путин.
27.05.2026 20:15 Відповісти
Іран на полузігнутих підповзає до домовленостей - Трамп
27.05.2026 20:08 Відповісти
Іран рухає по губам Дональда
27.05.2026 20:16 Відповісти
Бібі розвів Трампа "как котьонка" і сам звалив у кущі. Це до Трампа ще не дійшло. До американців потроху доходить, але повільно.
27.05.2026 21:23 Відповісти
Ніхто не хоче йти на компроміс, навіть найменший.
Більше того, в Ірані зараз ведуться активні дискусії про перегляд фетви попереднього верховного лідера аятоли Али Хаменеї 2003 року про те, що Іран ніколи не буде володіти ядерною зброєю.
Зараз обговорюються варіанти того, як переглянути цю фетву і як прийняти нову фетву.
Тегеран і надалі зберігає свій ядерний потенціал, зберігає запаси високозбагаченого урану.
27.05.2026 20:30 Відповісти
Ніколи раніше влада Іранy не використовувала Ормузьку протоку як важіль тиску на своїх супротивників.
Шансів досягти якогось компромісу щодо Ормузької протоки набагато більше, ніж щодо ядерної програми.
Блокування Ормузької протоки як зі сторони американців, так і зі сторони іранців приносить збитки абсолютно всім.
Ніхто від цього не виграє.
27.05.2026 20:35 Відповісти
Дії Ізраїлю - не тільки щодо Ірану, взагалі всього регіону - це одне з головних питань, один із каменів спотикання для арабів, тому що за останні два роки Ізраїль показав, що він може завдавати ударів абсолютно по будь-якій країні, з якої, з точки зору Ізраїлю, виникає загроза.
27.05.2026 20:40 Відповісти
Якби ти не ліз туди, а тиснув лише економічно - для всіх було б краще.
27.05.2026 20:55 Відповісти
І де ж я оцю керню чув - "Вони дуже хочуть укласти угоду Джерело: https://censor.net/ua/n4005394". Ах да, це ж трампло таке про свого дружка куйло розповідав. Результат всі знають. І тут так само буде.
27.05.2026 21:17 Відповісти
Іран в курсі?
27.05.2026 21:47 Відповісти
