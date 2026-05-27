Білий дім про переговори: Іран рухається до домовленостей

Переговори між США та Іраном тривають і, за оцінками американської сторони, мають позитивну динаміку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Олівії Вельс, яку цитує Sky News.

Переговори на межі: що кажуть у Вашингтоні

Речниця Білого дому Олівія Вельс заявила, що переговори з Іраном проходять успішно. Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп чітко окреслив свої червоні лінії.

Сам Трамп повідомив, що Іран демонструє зацікавленість в укладенні угоди, однак процес ще не завершено.

"Вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони ще не дійшли до цього. Ми не задоволені цим. Але ми будемо задоволені – або це, або нам доведеться просто завершити справу", - додав Трамп.

Президент США також зазначив, що іранська делегація веде переговори в умовах серйозного економічного тиску і фактично не має іншого вибору, окрім як домовитися.

Він додав, що подальший розвиток подій залежить від результатів перемовин, і не виключив силового сценарію.

Удари і відповідь: напруга зростає

Нещодавно Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів.

Зазначається, що американські сили завдали авіаударів по об’єктах у провінції Хормозган на півдні Ірану. У Центральному командуванні США пояснили, що ці дії були оборонними та спрямованими на захист військових.

За їхніми даними, ударам піддалися місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про знищення одного американського безпілотника, а також обстріл ще одного дрона і винищувача над Перською затокою.

