Білий дім про переговори: Іран рухається до домовленостей
Переговори між США та Іраном тривають і, за оцінками американської сторони, мають позитивну динаміку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Олівії Вельс, яку цитує Sky News.
Переговори на межі: що кажуть у Вашингтоні
Речниця Білого дому Олівія Вельс заявила, що переговори з Іраном проходять успішно. Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп чітко окреслив свої червоні лінії.
Сам Трамп повідомив, що Іран демонструє зацікавленість в укладенні угоди, однак процес ще не завершено.
"Вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони ще не дійшли до цього. Ми не задоволені цим. Але ми будемо задоволені – або це, або нам доведеться просто завершити справу", - додав Трамп.
Президент США також зазначив, що іранська делегація веде переговори в умовах серйозного економічного тиску і фактично не має іншого вибору, окрім як домовитися.
Він додав, що подальший розвиток подій залежить від результатів перемовин, і не виключив силового сценарію.
Удари і відповідь: напруга зростає
Нещодавно Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів.
Зазначається, що американські сили завдали авіаударів по об’єктах у провінції Хормозган на півдні Ірану. У Центральному командуванні США пояснили, що ці дії були оборонними та спрямованими на захист військових.
За їхніми даними, ударам піддалися місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.
У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про знищення одного американського безпілотника, а також обстріл ще одного дрона і винищувача над Перською затокою.
Більше того, в Ірані зараз ведуться активні дискусії про перегляд фетви попереднього верховного лідера аятоли Али Хаменеї 2003 року про те, що Іран ніколи не буде володіти ядерною зброєю.
Зараз обговорюються варіанти того, як переглянути цю фетву і як прийняти нову фетву.
Тегеран і надалі зберігає свій ядерний потенціал, зберігає запаси високозбагаченого урану.
Шансів досягти якогось компромісу щодо Ормузької протоки набагато більше, ніж щодо ядерної програми.
Блокування Ормузької протоки як зі сторони американців, так і зі сторони іранців приносить збитки абсолютно всім.
Ніхто від цього не виграє.
