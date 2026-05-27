Белый дом о переговорах: Иран движется к договоренностям
Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценкам американской стороны, демонстрируют положительную динамику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэлс, которую цитирует Sky News.
Переговоры на грани: что говорят в Вашингтоне
Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс заявила, что переговоры с Ираном проходят успешно. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп четко обозначил свои красные линии.
Сам Трамп сообщил, что Иран демонстрирует заинтересованность в заключении соглашения, однако процесс еще не завершен.
"Они очень хотят заключить соглашение. Пока что они еще не дошли до этого. Мы не довольны этим. Но мы будем довольны – либо это, либо нам придется просто завершить дело", – добавил Трамп.
Президент США также отметил, что иранская делегация ведет переговоры в условиях серьезного экономического давления и фактически не имеет другого выбора, кроме как договориться.
Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от результатов переговоров, и не исключил силового сценария.
Удары и ответ: напряжение растет
Недавно Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня, который длился почти семь недель.
Отмечается, что американские силы нанесли авиаудары по объектам в провинции Хормозган на юге Ирана. В Центральном командовании США пояснили, что эти действия были оборонительными и направленными на защиту военных.
По их данным, ударам подверглись места запуска ракет и лодки, которые пытались установить мины.
В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении одного американского беспилотника, а также об обстреле еще одного дрона и истребителя над Персидским заливом.
Більше того, в Ірані зараз ведуться активні дискусії про перегляд фетви попереднього верховного лідера аятоли Али Хаменеї 2003 року про те, що Іран ніколи не буде володіти ядерною зброєю.
Зараз обговорюються варіанти того, як переглянути цю фетву і як прийняти нову фетву.
Тегеран і надалі зберігає свій ядерний потенціал, зберігає запаси високозбагаченого урану.
Шансів досягти якогось компромісу щодо Ормузької протоки набагато більше, ніж щодо ядерної програми.
Блокування Ормузької протоки як зі сторони американців, так і зі сторони іранців приносить збитки абсолютно всім.
Ніхто від цього не виграє.