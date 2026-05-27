Белый дом о переговорах: Иран движется к договоренностям

Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценкам американской стороны, демонстрируют положительную динамику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэлс, которую цитирует Sky News.

Переговоры на грани: что говорят в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс заявила, что переговоры с Ираном проходят успешно. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп четко обозначил свои красные линии.

Сам Трамп сообщил, что Иран демонстрирует заинтересованность в заключении соглашения, однако процесс еще не завершен.

"Они очень хотят заключить соглашение. Пока что они еще не дошли до этого. Мы не довольны этим. Но мы будем довольны – либо это, либо нам придется просто завершить дело", – добавил Трамп.

Президент США также отметил, что иранская делегация ведет переговоры в условиях серьезного экономического давления и фактически не имеет другого выбора, кроме как договориться.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от результатов переговоров, и не исключил силового сценария.

Удары и ответ: напряжение растет

Недавно Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня, который длился почти семь недель.

Отмечается, что американские силы нанесли авиаудары по объектам в провинции Хормозган на юге Ирана. В Центральном командовании США пояснили, что эти действия были оборонительными и направленными на защиту военных.

По их данным, ударам подверглись места запуска ракет и лодки, которые пытались установить мины.

В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении одного американского беспилотника, а также об обстреле еще одного дрона и истребителя над Персидским заливом.

