Новости Операция США против Ирана
Белый дом о переговорах: Иран движется к договоренностям

Переговоры между Ираном и США

Переговоры между США и Ираном продолжаются и, по оценкам американской стороны, демонстрируют положительную динамику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэлс, которую цитирует Sky News.

Переговоры на грани: что говорят в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс заявила, что переговоры с Ираном проходят успешно. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп четко обозначил свои красные линии.

Сам Трамп сообщил, что Иран демонстрирует заинтересованность в заключении соглашения, однако процесс еще не завершен.

"Они очень хотят заключить соглашение. Пока что они еще не дошли до этого. Мы не довольны этим. Но мы будем довольны – либо это, либо нам придется просто завершить дело", – добавил Трамп.

Президент США также отметил, что иранская делегация ведет переговоры в условиях серьезного экономического давления и фактически не имеет другого выбора, кроме как договориться.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от результатов переговоров, и не исключил силового сценария.

Удары и ответ: напряжение растет

Недавно Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня, который длился почти семь недель.

Отмечается, что американские силы нанесли авиаудары по объектам в провинции Хормозган на юге Ирана. В Центральном командовании США пояснили, что эти действия были оборонительными и направленными на защиту военных.

По их данным, ударам подверглись места запуска ракет и лодки, которые пытались установить мины.

В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении одного американского беспилотника, а также об обстреле еще одного дрона и истребителя над Персидским заливом.

Топ комментарии
Так, стався прорив: після тижнів гарячих дебатів було нарешті узгоджено, що угода буде видрукувана на листках А4. Наступне питання - колір чорнил для підпису. Тут думки сторін різко розійшлися.
27.05.2026 20:16 Ответить
чули вже не раз... і ще почуємо багато раз... з ураном не все так просто, як мріють в вашингтоні і тель-авіві.
27.05.2026 20:11 Ответить
Как и путин.
27.05.2026 20:15 Ответить
Іран на полузігнутих підповзає до домовленостей - Трамп
27.05.2026 20:08 Ответить
Іран рухає по губам Дональда
27.05.2026 20:16 Ответить
Бібі розвів Трампа "как котьонка" і сам звалив у кущі. Це до Трампа ще не дійшло. До американців потроху доходить, але повільно.
27.05.2026 21:23 Ответить
Ніхто не хоче йти на компроміс, навіть найменший.
Більше того, в Ірані зараз ведуться активні дискусії про перегляд фетви попереднього верховного лідера аятоли Али Хаменеї 2003 року про те, що Іран ніколи не буде володіти ядерною зброєю.
Зараз обговорюються варіанти того, як переглянути цю фетву і як прийняти нову фетву.
Тегеран і надалі зберігає свій ядерний потенціал, зберігає запаси високозбагаченого урану.
27.05.2026 20:30 Ответить
Ніколи раніше влада Іранy не використовувала Ормузьку протоку як важіль тиску на своїх супротивників.
Шансів досягти якогось компромісу щодо Ормузької протоки набагато більше, ніж щодо ядерної програми.
Блокування Ормузької протоки як зі сторони американців, так і зі сторони іранців приносить збитки абсолютно всім.
Ніхто від цього не виграє.
27.05.2026 20:35 Ответить
Дії Ізраїлю - не тільки щодо Ірану, взагалі всього регіону - це одне з головних питань, один із каменів спотикання для арабів, тому що за останні два роки Ізраїль показав, що він може завдавати ударів абсолютно по будь-якій країні, з якої, з точки зору Ізраїлю, виникає загроза.
27.05.2026 20:40 Ответить
Якби ти не ліз туди, а тиснув лише економічно - для всіх було б краще.
27.05.2026 20:55 Ответить
І де ж я оцю керню чув - "Вони дуже хочуть укласти угоду Джерело: https://censor.net/ua/n4005394". Ах да, це ж трампло таке про свого дружка куйло розповідав. Результат всі знають. І тут так само буде.
27.05.2026 21:17 Ответить
 
 