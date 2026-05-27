Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

Иран заявил, что новые удары Соединенных Штатов нарушают режим прекращения огня, который длился почти семь недель.

Удары и ответ сторон

Известно, что американские силы нанесли воздушные удары по объектам на юге Ирана в провинции Хормозган. В Центральном командовании США заявили, что эти действия были оборонительными и направленными на защиту военнослужащих.

Отмечается, что целями стали места запуска ракет и лодки, которые пытались установить мины.

В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о сбивании одного американского беспилотника, обстреле другого дрона и истребителя в воздушном пространстве над Персидским заливом.

Последствия и переговоры

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что страны региона больше не будут щитом для военных баз США. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, но результатом может стать либо масштабное соглашение, либо его отсутствие.

Обострение ситуации повлияло на рынок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 3,5 процента и приблизились к отметке 100 долларов за баррель.

Несмотря на боевые действия, стороны продолжают обсуждение меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение огня и возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней.

Одним из ключевых требований Ирана является возвращение 24 миллиардов долларов замороженных активов. После этого стороны могут получить до 60 дней для решения более сложных вопросов, в частности касающихся ядерной программы.

Параллельно Иран настаивает на прекращении боевых действий в Ливане. В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об усилении наземных операций против группировки "Хезболла".

На этом фоне Дональд Трамп также пытается привлечь новые арабские страны к соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Саудовская Аравия отказывается от подписания до появления "дорожной карты" по созданию палестинского государства.

В конфликте уже погибли тысячи людей, преимущественно в Иране и Ливане. В самом Иране зафиксировали частичное восстановление интернета после трехмесячной блокировки.

