Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня
Иран заявил, что новые удары Соединенных Штатов нарушают режим прекращения огня, который длился почти семь недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Удары и ответ сторон
Известно, что американские силы нанесли воздушные удары по объектам на юге Ирана в провинции Хормозган. В Центральном командовании США заявили, что эти действия были оборонительными и направленными на защиту военнослужащих.
Отмечается, что целями стали места запуска ракет и лодки, которые пытались установить мины.
В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о сбивании одного американского беспилотника, обстреле другого дрона и истребителя в воздушном пространстве над Персидским заливом.
Последствия и переговоры
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что страны региона больше не будут щитом для военных баз США. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры идут хорошо, но результатом может стать либо масштабное соглашение, либо его отсутствие.
Обострение ситуации повлияло на рынок нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 3,5 процента и приблизились к отметке 100 долларов за баррель.
Несмотря на боевые действия, стороны продолжают обсуждение меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение огня и возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней.
Одним из ключевых требований Ирана является возвращение 24 миллиардов долларов замороженных активов. После этого стороны могут получить до 60 дней для решения более сложных вопросов, в частности касающихся ядерной программы.
Параллельно Иран настаивает на прекращении боевых действий в Ливане. В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об усилении наземных операций против группировки "Хезболла".
На этом фоне Дональд Трамп также пытается привлечь новые арабские страны к соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Саудовская Аравия отказывается от подписания до появления "дорожной карты" по созданию палестинского государства.
В конфликте уже погибли тысячи людей, преимущественно в Иране и Ливане. В самом Иране зафиксировали частичное восстановление интернета после трехмесячной блокировки.
Джерело: https://censor.net/ua/n4005251
друзья ржавого постояли в долгую, закрыли позиции
*****, только слепой не видит как штаты оскотинились при трампе.
Експерти описують це протистояння як небезпечну гру на очікування. І США, і Іран вважають, що час грає на їхньому боці. Водночас країни Перської затоки значно більше прагнуть уникати ризиків і є економічно більш вразливими.
Їхнє невдоволення цією безвихідною ситуацією переросло в скоординований тиск із метою домогтися дипломатичного прориву для вирішення конфлікту. Декілька держав регіону закликали Трампа відмовитися від планів подальших ударів і більше зосередитися на переговорах.
У приватних розмовах вони попереджають, що "заморожений" конфлікт поставить під загрозу плани переходу їхніх економік від викопного палива, адже країни Перської затоки інвестують сотні мільярдів доларів у амбітні промислові та туристичні проєкти.
Вони рішуче підтримують переговори за посередництва Пакистану, а також спільну ініціативу США та ООН щодо відкриття протоки без іранських зборів або претензій на контроль.
За її словами, Іран хоче, щоб "країни Перської затоки витіснили США та підпорядкували регіон іранській системі безпеки". На думку експертки, такий підхід не відповідає інтересам цих держав, попри їхнє невдоволення Вашингтоном.
Водночас США, залишаючись обережно оптимістичними щодо можливого прориву в переговорах, наполягають на повному відкритті Ормузької протоки, припиненні будь-якої діяльності Ірану зі збагачення ядерних компонентів та відсутності послаблення санкцій без суттєвих поступок. Державний секретар США Марко Рубіо заявив 22 травня міністрам закордонних справ НАТО, які зібралися у Швеції, що "ми повинні мати план Б" на той випадок, якщо Іран не піде на компроміс.
"Виклик полягає в тому, що не існує якоїсь однієї "чарівної" цілі, по якій США можуть завдати удару й це одразу призведе до капітуляції режиму, - переконана Озчелік. - Якщо під удар потрапить цивільна інфраструктура, це може спонукати Тегеран до ще жорсткішої відповіді проти країн Перської затоки".
"Різні пропозиції Тегерана щодо стягнення плати за прохід Ормузькою протокою або за використання підводних кабелів свідчать про усвідомлення деякими прагматичними колами того, що іранська економіка та населення готуються до тривалого періоду труднощів, навіть якщо якимось чином буде досягнуто послаблення санкцій", - переконана Озчелік.
Річна інфляція в Ірані перевищила 54 відсотки, а ціни на деякі продукти харчування зросли понад удвічі. Загальнонаціональне відключення інтернету триває понад 80 днів, що ще більше ізолює громадян і паралізує повсякденне життя.
"Якщо Трамп сприймає перемогу у війні як частину своєї президентської спадщини, то іранці розглядають це як питання виживання режиму і майбутнього своєї країни", - зазначає Тафер.
Він повівся на казку, яку йому 11 лютого 2026 року у Вашингтоні продали Нетаньяху та глава «Моссаду». Мовляв після «обезголовлення» теократичний режим впаде, і його змінить проамериканський та просіоністський перехідний уряд.
Жодна революція не загрожує владі аятол. Схоже, що американо-ізраїльська атака, навпаки, об'єднала навколо прапора іранське населення, що зазнало бомбардувань, і вдихнула нове життя в диктаторську теократію, яка у багатьох відношеннях здавалася вмираючою.
Зазнавши поразки в Афганістані, Іраку та Лівії, Америка повірила, що в Ірані вона точно не повторить ті самі помилки. Це вже її четверта у цьому столітті невдача у спробі нав'язати демократію країнам ісламського світу. Якщо Іран стане частиною міжнародної спільноти, якщо темпи росту торгівлі та туризму збільшаться, не можна виключати поступової внутрішньої трансформації влади.
І тут уже ніякого бізнесу, тільки чиста незамутнена ненависть за передачу технології Шахедів.