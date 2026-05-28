США и Иран договорились о 60-дневном перемирии: теперь его должен одобрить Трамп, — Axios

Иран и США согласовали перемирие

Вашингтон и Тегеран согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, однако документ пока не утвержден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Axios.

Предварительные договоренности сторон и условия документа

Издание пишет, что американские и иранские переговорщики согласовали рамочный документ. Он предусматривает 60-дневный период для продления прекращения огня и начала переговоров по ядерной программе Ирана.

По информации источников, основные условия уже согласованы. Окончательные решения должны быть приняты на уровне высшего политического руководства.

Согласно проекту, стороны обсуждают обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив без сборов и ограничений. Также предусмотрено постепенное снятие военной блокады в зависимости от возобновления коммерческого судоходства.

Иран должен отказаться от шагов, связанных с созданием ядерного оружия. Отдельно планируется обсудить вопрос высокообогащенного урана и его переработки. Также рассматривается возможность смягчения санкций и разблокирования части иранских средств.

Ключевая роль решения президента США

Документ не вступит в силу без подписи президента США Дональда Трампа.

Американские чиновники отмечают, что он уже ознакомился с деталями соглашения, но взял несколько дней на размышление.

Трамп знову в прострації - прикидає *** до носа
28.05.2026 18:57 Ответить
"Смена режима" и "ядерная программа" отменяются. Все празднуют победу.
28.05.2026 19:08 Ответить
Таргани в голові Трампа почали швидко бігати по колу. Це десь на два тижні.
28.05.2026 19:12 Ответить
От якраз і за цей період іран і поновить свої кроки до створення ядерної зброї
28.05.2026 19:28 Ответить
Вже втретє домовляються. В попередні 2 рази були нанесені удари по Ірану... Очікую третього.
28.05.2026 19:37 Ответить
США та Іран домовилися про 60-денне перемир'я: тепер має схвалити Трамп.
Цiни на нафту падають, Вiтькофф купуе нафту.
Трамп не схвалив 60-денне перемир'я.
Цiни на нафту шдуть в гору, Вiтькофф продае нафту.
Де жахлива корупцiя у владi? Правiльно, в Українi.
28.05.2026 19:50 Ответить
 
 