США и Иран договорились о 60-дневном перемирии: теперь его должен одобрить Трамп, — Axios
Вашингтон и Тегеран согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, однако документ пока не утвержден.
Як сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Axios.
Предварительные договоренности сторон и условия документа
Издание пишет, что американские и иранские переговорщики согласовали рамочный документ. Он предусматривает 60-дневный период для продления прекращения огня и начала переговоров по ядерной программе Ирана.
По информации источников, основные условия уже согласованы. Окончательные решения должны быть приняты на уровне высшего политического руководства.
Согласно проекту, стороны обсуждают обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив без сборов и ограничений. Также предусмотрено постепенное снятие военной блокады в зависимости от возобновления коммерческого судоходства.
Иран должен отказаться от шагов, связанных с созданием ядерного оружия. Отдельно планируется обсудить вопрос высокообогащенного урана и его переработки. Также рассматривается возможность смягчения санкций и разблокирования части иранских средств.
Ключевая роль решения президента США
Документ не вступит в силу без подписи президента США Дональда Трампа.
"Он получил детали соглашения, но взял несколько дней на размышление и пока не утвердил его", — отмечают американские чиновники.
Трамп не схвалив 60-денне перемир'я.
