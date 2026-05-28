Трамп заявил, что Иран не сможет переждать его каденцию и пригрозил возобновлением боевых действий, - СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать соглашение, которое должно положить конец войне с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Ставка Ирана на время не сработает
Трамп подчеркнул, что иранская сторона ошибается, если рассчитывает затянуть конфликт и дождаться смены власти в США.
По его словам, его не беспокоят предстоящие промежуточные выборы и возможные политические последствия. Президент США подчеркнул, что в Тегеране неправильно оценивают ситуацию, надеясь переждать его каденцию.
Трамп также привел в качестве примера победу своего кандидата на праймериз в Сенат Техаса, назвав это сигналом перед предстоящим голосованием.
Соглашение возможно, но есть условия
Американский лидер выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время. В то же время он предупредил, что условия переговоров пока не устраивают США.
Трамп заявил, что в случае невыполнения требований Вашингтон готов вернуться к боевым действиям.
"В противном случае придется просто завершить работу", — подчеркнул он.
Президент также отметил, что возобновление доступа к интернету в Иране может свидетельствовать об ослаблении позиций власти. По его словам, экономика Ирана находится в сложном состоянии, что заставляет руководство страны искать путь к соглашению.
- Ранее Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня после ударов по объектам в провинции Хормозган. В Центральном командовании США заявили, что эти действия были оборонительными и направлены на защиту военных.
Так собі тримали невеликий контингент розміром в декілька тисяч troops (трупів)...
Заробляли трильйони доларів....
Скільки там вкінці вийшло? 2 трильйони доларів за 20 років?
Давайте проанализируем, какие цели войны провозглашал Трамп в своем видеообращении в ночь на 28 февраля, опубликованном в его социальной сети Truth Social, и что в реальности достигнуто.
Трамп охарактеризовал данную операцию как имеющую пять основных целей:
1) Устранение того, что он назвал «неминуемыми угрозами» для Соединенных Штатов и их союзников.
В чем состояли «неминуемые угрозы» для США, президент не сказал ни тогда, ни позднее. Ни он, ни его министры не объяснили этого до сих пор.
2) Уничтожение или серьезное ослабление ядерной и ракетной программ Ирана. Трамп утверждал, что Иран движется к обретению потенциала ядерной державы и разрабатывает ракеты, которые со временем могут создать угрозу для континентальной части США. Он представил эту кампанию как превентивную войну, призванную остановить Иран до того, как он станет обладателем ядерного оружия.
Иранский ядерный потенциал остался неизменным. Иран располагает 500 кг урана обогащенного до 60%, чего достаточно, чтобы изготовить несколько ядерных бомб и еще 10.5 тонн менее обогащенного урана, который можно быстро обогатить до 60%. Иранский ракетный потенциал уменьшился, но как сообщают американские СМИ со ссылками на источники в разведке и как следует из вопросов, задававшихся сенаторами и конгрессменами демократами на слушаниях в обеих палатах Конгресса, Иран сохранил минимум половину своего ракетного потенциала. Это относится и к запасу баллистических ракет, и к мобильным пусковым установкам для них и к возможностям производить и ракеты, и пусковые установки.
3) Нейтрализация военной инфраструктуры и сети прокси-сил иранского режима.
Прокси-силы иранского режима не были нейтрализованы. ХАМАС контролирует почти половину Газы и не собирается разоружаться. Хезболла ведет войну с Израилем и, судя по всему, у нее остается существенный потенциал для продолжения этой войны.
4) Оказание давления на иранский режим с целью принуждения его к капитуляции или краху. Трамп напрямую обратился к бойцам корпуса стражей исламской революции (КСИР) с призывом «сложить оружие», пообещав им неприкосновенность. В противном случае, предупредил он, их ждет «верная смерть». Это свидетельствовало об ожидании того, что силовой аппарат режима может расколоться под военным давлением.
Капитуляция не произошла. Силовой аппарат режима не раскололся. У режима обновился состав «политбюро» в результате ликвидации ряда его лидеров во главе с верховным лидером, но сущность режима не изменилась. Более того, судя по всему, роль КСИР в этом режиме существенно возросла, и в результате режим стал более жестким.
5) Содействие смене режима, инициированной самим иранским народом. Трамп прямо обратился к народу Ирана. Он заявил, что после завершения военной кампании иранцы должны «взять власть в свои руки», назвав это, возможно, «единственным шансом для многих поколений».
Трамп этим давал понять: ожидаемым итогом войны должна стать смена режима. Это и было на самом деле главной целью войны. Но эта главная цель не достигнута. Она и не могла быть достигнута, поскольку в результате бомбардировок и ракетных ударов такие идеологические диктатуры, как в Иране, не падают.
После того видеообращения Трампа в ночь на 28 февраля произошло и то, чего 47-й президент вообще не предвидел. Иран заблокировал Ормузский пролив. Несмотря на то, что как уверял многократно Трамп и его глава Пентагона Хегсет, иранский флот лежит на дне моря. Но, как оказалось, флот для блокады Ормузского пролива не нужен. А вместе с Ормузским проливом Иран заблокировал и 20% мирового импорта нефти и сжиженного газа, и 30% мирового импорта удобрений. Это привело к значительному росту цены на нефть, на все энергоносители, на электроэнергию, на удобрения и сельхозпродукцию, к раскручиванию инфляции во всех странах мира, в первую очередь развитых странах, в том числе, естественно, в самих США. Подорожание всего ведет к замедлению экономики, а, значит, грозит стагфляцией - инфляцией вместе с отсутствием экономического роста.
Именно это стало главной проблемой 47-го президента, поскольку он такого развития событий не ожидал. А за пять месяцев до выборов в Конгресс для него это становится экзистенциальной проблемой - рост инфляции - это прямая дорога для Трампа и республиканцев к поражению на выборах в Конгресс.
Именно открытием Ормузского пролива Трамп сейчас озабочен больше всего. Но решить эту проблему по-прежнему не может.
Когда страна, начавшая войну, не может достичь никаких стратегических целей, которые она перед собой ставила, это означает, что она потерпела стратегический провал. Именно так оценивают на сегодняшний результаты войны с Ираном законодатели демократы, члены комитетов обеих палат по вооруженным силам и разведке, о чем говорят представителям администрации и армии на открытых слушаниях.
