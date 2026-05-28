Трамп заявил, что Иран не сможет переждать его каденцию и пригрозил возобновлением боевых действий, - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать соглашение, которое должно положить конец войне с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Ставка Ирана на время не сработает

Трамп подчеркнул, что иранская сторона ошибается, если рассчитывает затянуть конфликт и дождаться смены власти в США.

По его словам, его не беспокоят предстоящие промежуточные выборы и возможные политические последствия. Президент США подчеркнул, что в Тегеране неправильно оценивают ситуацию, надеясь переждать его каденцию.

Трамп также привел в качестве примера победу своего кандидата на праймериз в Сенат Техаса, назвав это сигналом перед предстоящим голосованием.

Соглашение возможно, но есть условия

Американский лидер выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время. В то же время он предупредил, что условия переговоров пока не устраивают США.

Трамп заявил, что в случае невыполнения требований Вашингтон готов вернуться к боевым действиям.

"В противном случае придется просто завершить работу", — подчеркнул он.

Президент также отметил, что возобновление доступа к интернету в Иране может свидетельствовать об ослаблении позиций власти. По его словам, экономика Ирана находится в сложном состоянии, что заставляет руководство страны искать путь к соглашению.

Ранее Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня после ударов по объектам в провинции Хормозган. В Центральном командовании США заявили, что эти действия были оборонительными и направлены на защиту военных.

