Трамп заявив, що Іран не зможе перечекати його каденцію і пригрозив відновленням бойових дій, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність підписати угоду, яка має завершити війну з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Ставка Ірану на час не спрацює

Трамп наголосив, що іранська сторона помиляється, якщо розраховує затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади у США.

За його словами, його не турбують майбутні проміжні вибори та можливі політичні наслідки. Президент США підкреслив, що у Тегерані неправильно оцінюють ситуацію, сподіваючись перечекати його каденцію.

Трамп також навів як приклад перемогу свого кандидата у праймеріз до Сенату Техасу, назвавши це сигналом перед майбутнім голосуванням.

Угода можлива, але є умови

Американський лідер висловив упевненість, що домовленості можуть бути досягнуті найближчим часом. Водночас він попередив, що умови переговорів наразі не влаштовують США.

Трамп заявив, що у разі невиконання вимог Вашингтон готовий повернутися до бойових дій.

"В іншому випадку доведеться просто завершити роботу", — підкреслив він.

Президент також зазначив, що відновлення доступу до інтернету в Ірані може свідчити про послаблення позицій влади. За його словами, економіка Ірану перебуває у складному стані, що змушує керівництво країни шукати шлях до угоди.

Раніше Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню після ударів по об'єктах у провінції Хормозган. У Центральному командуванні США заявили, що ці дії були оборонними та спрямовані на захист військових.

