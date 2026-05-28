США та Іран домовилися про 60-денне перемир’я: тепер має схвалити Трамп, - Axios

Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ поки що не затверджений.

Попередні домовленості сторін і умови документа

ВИдання пише, що американські та іранські переговірники узгодили рамковий документ. Він передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню та початку переговорів щодо ядерної програми Ірану.

За інформацією джерел, основні умови вже погоджені. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Згідно з проєктом, сторони обговорюють забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку без зборів і обмежень. Також передбачене поступове зняття військової блокади залежно від відновлення комерційного судноплавства.

Іран має відмовитися від кроків, пов’язаних зі створенням ядерної зброї. Окремо планується обговорити питання високозбагаченого урану та його переробки. Також розглядається можливість пом’якшення санкцій і розблокування частини іранських коштів.

Ключова роль рішення президента США

Документ не набуде чинності без підпису президента США Дональда Трампа.

Американські чиновники зазначають, що він уже ознайомився з деталями угоди, але взяв кілька днів на роздуми.

"Він отримав деталі угоди, але взяв кілька днів на роздуми і поки що не затвердив її", – зазначають американські чиновники.

Трамп знову в прострації - прикидає *** до носа
28.05.2026 18:57 Відповісти
"Смена режима" и "ядерная программа" отменяются. Все празднуют победу.
28.05.2026 19:08 Відповісти
Таргани в голові Трампа почали швидко бігати по колу. Це десь на два тижні.
28.05.2026 19:12 Відповісти
От якраз і за цей період іран і поновить свої кроки до створення ядерної зброї
28.05.2026 19:28 Відповісти
Вже втретє домовляються. В попередні 2 рази були нанесені удари по Ірану... Очікую третього.
28.05.2026 19:37 Відповісти
США та Іран домовилися про 60-денне перемир'я: тепер має схвалити Трамп.
Цiни на нафту падають, Вiтькофф купуе нафту.
Трамп не схвалив 60-денне перемир'я.
Цiни на нафту шдуть в гору, Вiтькофф продае нафту.
Де жахлива корупцiя у владi? Правiльно, в Українi.
28.05.2026 19:50 Відповісти
 
 