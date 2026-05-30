США поки не ухвалили рішення щодо угоди з Іраном

Питання нової угоди між США та Іраном залишилося відкритим після наради в Білому домі за участю президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times з посиланням на представника адміністрації США.

Переговори тривають, рішення ще немає

Зустріч у ситуаційній кімнаті тривала близько двох годин, однак остаточного рішення щодо укладення нової угоди не ухвалили.

"Зустріч президента Трампа в ситуаційній кімнаті тривала близько двох годин, але президент не прийняв рішення про нову угоду з Іраном", – зазначається в повідомленні.

За словами співрозмовника, американська адміністрація вважає, що сторони наблизилися до домовленостей. Водночас окремі ключові питання ще залишаються неврегульованими. Серед них, зокрема, можливість розморожування коштів для Ірану.

Раніше Дональд Трамп оприлюднив свої вимоги до Ірану щодо зняття блокади з Ормузської протоки та заявив, що з частини питань уже досягнуто згоди. Остаточне рішення, за його словами, має бути ухвалене найближчим часом.

Головні вимоги США до Тегерана:

  • Повна відмова від ядерної зброї. Іран має назавжди погодитися, що ніколи не володітиме ядерною бомбою.
  • Вільне судноплавство. Ормузька протока має бути негайно відкрита для безперешкодного руху суден в обох напрямках і без жодних мит.
  • Термінове розмінування. Усі морські міни у протоці мають бути ліквідовані. США вже знищили значну частину за допомогою підводних тральщиків, решту має підірвати іранська сторона.
  • Знищення ядерних матеріалів. Збагачені матеріали, поховані під землею внаслідок авіаудару США майже рік тому, будуть викопані та знищені спільно з Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Якщо трампон сам готовий піти на капітуляцію з Іраном то на яку угоду і гарантії безпеки розраховувала Україна від США? Ще повезло що вони вийшли з процесу бо вони навіть собі ради не можуть навіть дати про яку Україну може в них бути мова?
30.05.2026 00:54 Відповісти
США тільки виграють від цієї ситуації. І навряд чи захочуть її поміняти.
30.05.2026 01:02 Відповісти
"США поки не ухвалили рішення щодо угоди з Іраном"

Натаньяху ще думає?
30.05.2026 00:56 Відповісти
За даними The New York Times, Білий дім відсторонив ізраїльське керівництво від інформаційного обміну щодо контактів із Тегераном.
Причиною ізоляції Ізраїлю стали надто оптимістичні запевнення Нетаньягу на початку війни (у лютому 2026 року), що спільні удари призведуть до швидкого падіння іранського режиму, чого так і не сталося.
Під час телефонної розмови з Трампом Нетаньягу чітко попередив, що Ізраїль збереже свободу дій для ліквідації безпекових загроз (зокрема в Лівані проти «Хезболли») і не зважатиме на мирний договір Вашингтона та Тегерана.
30.05.2026 01:00 Відповісти
Від Трампа вимоги "фінальні"
За ними будуть "завершальні"
За ними мабуть "остаточні"
Але звичайно це...не точно
А ще "кінцеві" і "останні"
А потім мабуть ... знов "фінальні" ...
30.05.2026 00:58 Відповісти
 
 