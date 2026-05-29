Трамп висунув фінальні умови Ірану для мирної угоди
Для підписання мирної угоди президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Тегерану жорсткі фінальні умови. Також заявив про розблокування Ормузької протоки.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, цитує Цензор.НЕТ.
США готові завершити війну в Ірані
За словами американського лідера, США готові завершити конфлікт, проте Іран має виконати низку беззастережних вимог під контролем Вашингтона та Міжнародного агентства з атомної енергії.
Головні вимоги США до Тегерана:
- Повна відмова від ядерної зброї. Іран має назавжди погодитися, що ніколи не володітиме ядерною бомбою.
- Вільне судноплавство. Ормузька протока має бути негайно відкрита для безперешкодного руху суден в обох напрямках і без жодних мит.
- Термінове розмінування. Усі морські міни у протоці мають бути ліквідовані. США вже знищили значну частину за допомогою підводних тральщиків, решту має підірвати іранська сторона.
- Знищення ядерних матеріалів. Збагачені матеріали, поховані під землею внаслідок авіаудару США майже рік тому, будуть викопані та знищені спільно з Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії.
Також Трамп оголосив про припинення масштабної морської блокади з боку США, дозволивши заблокованим у протоці кораблям повертатися додому. Водночас він підкреслив фінансову безкомпромісність Вашингтона: "Жодних грошей не буде передано до подальшого повідомлення".
Трамп зазначив, що прямує до Ситуаційної кімнати Білого дому для ухвалення рішення.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ не затвердили.
- Перед цим Американські війська атакували військові об’єкти в Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці.
- Також Трамп заявив, що Іран не зможе перечекати його каденцію і пригрозив відновленням бойових дій.
гарний жарт, вони ж не лохи
до листопада йому потрібна хоч якась і хоч десь "політична подвіжка"
З'явилися подробиці проекту угоди між Іраном і США
- Тегеран має негайно отримати 12 млрд доларів із заморожених за кордоном активів;
- Обговорення санкцій та ядерної програми розпочнеться після перемир'я в Лівані та часткового розморожування активів;
- Демонтаж іранських ядерних об'єктів угодою не передбачено;
- У тексті немає заборони на стягнення Іраном плати за прохід суден через Ормузьку протоку.
За даними агентства Fars, документ перебуває на фінальному етапі узгодження в Ірані.
3 місяця минуло і результат від' ємний: Ормуз замінован, заблокован, уран зберегли, як і ракетні програми і виробництво ін.зброї... і відступати аятоли точно не збираються і своїх пасіпак хамаз і хезболу теж не здадуть, будуть продовжувати шантажувати і кошмарити весь світ, вже не кажучи про країни Бл.Сходу
Все сказки про то, как Иран умрет от голода мы оставим тампоновским конспирологам. Иран продолжит тянуть время ещё 3-6 месяцев. Что тогда? Что помешает ему это сделать?
На помощь тампону никто не пришёл. Выборы в октябре. Цены на бензин в США высокие. Рейтинг США сравнялся с китайским.
А что у Ирана?
У Ирана нимб империалистической жертвы, который впервые за сорок лет полностью реален. Страна в жопе и под санкциями, где жила последние 20 лет. Можно сказать всё не хуже чем было.
Так что, бл# если нет?
-- воевать по настоящему боимся и не скрываем этого, да и откровенно никто кроме израильтян не хочет ( при условии что не они воевать поедут)!
-- бомбить дорого и малоэффективно, чем дальше тем менее жирные цели, а ракеты все дороже, не говоря уже об износе самолётов;
-- бензин подорожал почти в 2 раза, американцы такого не прощают. Они без проблем тратят 100% всех своих денег на бог знает что, и одалживают деньги для того же самого, но бензин это святое. Единственный возможный выход-- запрет добытой в северной Америке+ Венесуэла нефти продажи вне северной Америки--- будет крайне не популярен для нефтяных компаний и правительства Канады и Мексики;
Возможное соглашение:
--- США снимает все санкции с Ирана и размораживает многомиллиардные арестованные счета
--- Иран в свою очередь называет плату за проход танкеров не платой за проход танкеров а " экологическим сбором". Миллион за пустой в одну сторону , два за полный в другую. Меньшие суммы за меньшие корабли.
Вот и всё. Ну, можно ещё пообещать не бомбить Израиль ядерной бомбой до того как ее сделают.
