Трамп висунув фінальні умови Ірану для мирної угоди

Для підписання мирної угоди президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Тегерану жорсткі фінальні умови. Також заявив про розблокування Ормузької протоки.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, цитує Цензор.НЕТ.

США готові завершити війну в Ірані

За словами американського лідера, США готові завершити конфлікт, проте Іран має виконати низку беззастережних вимог під контролем Вашингтона та Міжнародного агентства з атомної енергії.

Головні вимоги США до Тегерана:

Повна відмова від ядерної зброї. Іран має назавжди погодитися, що ніколи не володітиме ядерною бомбою.

Вільне судноплавство. Ормузька протока має бути негайно відкрита для безперешкодного руху суден в обох напрямках і без жодних мит.

Термінове розмінування. Усі морські міни у протоці мають бути ліквідовані. США вже знищили значну частину за допомогою підводних тральщиків, решту має підірвати іранська сторона.

Знищення ядерних матеріалів. Збагачені матеріали, поховані під землею внаслідок авіаудару США майже рік тому, будуть викопані та знищені спільно з Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Також Трамп оголосив про припинення масштабної морської блокади з боку США, дозволивши заблокованим у протоці кораблям повертатися додому. Водночас він підкреслив фінансову безкомпромісність Вашингтона: "Жодних грошей не буде передано до подальшого повідомлення".

Трамп зазначив, що прямує до Ситуаційної кімнати Білого дому для ухвалення рішення.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ не затвердили.

Перед цим Американські війська атакували військові об’єкти в Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці.

Також Трамп заявив, що Іран не зможе перечекати його каденцію і пригрозив відновленням бойових дій.

