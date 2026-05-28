Ціни на золото впали до мінімуму за два місяці

Ціни на золото 28 травня впали до двомісячного мінімуму, що, на думку аналітиків, стало наслідком нових ударів між США та Іраном, що посилило побоювання стосовно інфляції, сприяло зростанню курсу долара та цін на нафту.

Як пише Reuters, ціна на золото знизилася на 0,6%, до $4 428,69 за унцію, впавши до найнижчого рівня з кінця березня.

Ф'ючерси на золото в США впали на 0,5%, до $4 426,2.

За словами співрозмовників на ринку, ціни на золото можуть значно знизитися з цього моменту, і причина цього полягає в тому, що навіть якщо війна в Ірані зараз припиниться, ціни на енергоносії можуть залишатися вищими.

"Проблема золота полягає в тому, що геополітична нестабільність більше не діє ізольовано. Вищі ціни на енергоносії знову посилюють побоювання щодо інфляції, дещо підвищуючи дохідність казначейських облігацій та одночасно зміцнюючи долар", – сказав ринковий аналітик City Index Фавад Разакзада.

Вплив війни в Ірані

Як повідомлялося, від початку конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого золото втратило близько 14% вартості через зростання цін на енергоносії, що посилило інфляційні ризики та очікування підвищення ставок у США.

2 квітня золото знизилося з двотижневих максимумів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжить військову кампанію в Ірані найближчими тижнями.

Ціни на нафту

28 травня ціни на нафту зросли на 2%, оскільки новини про новий військовий удар США по Ірану та повідомлення про ракетні атаки по Кувейту поставили під сумнів оптимізм щодо мирної угоди.

Водночас дані щодо інфляції в США стали загрозою для облігацій та процентних ставок.

Можливість перемир'я

28 травня американські війська знову завдали ударів по військових цілях у Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці. Атаки відбулися на тлі тривалих перемовин щодо перемир’я.

Водночас президент Дональда Трампа заявив про свою готовність підписати угоду, покликану завершити війну з Іраном. Він підкреслив, що іранська сторона помиляється, якщо сподівається затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади у США.