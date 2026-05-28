Ціни на нафту зросли на тлі загострення воєнних дій у Перській затоці

28 травня ціни на нафту зросли на 2%, оскільки новини про новий військовий удар США по Ірану та повідомлення про ракетні атаки по Кувейту поставили під сумнів оптимізм щодо мирної угоди. Водночас дані щодо інфляції в США стали загрозою для облігацій та процентних ставок.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,1% до $96,31 за барель, тоді як ціна на американську нафту додала 2,3% до $90,68.

"Протягом наступних двох тижнів ми очікуємо або угоди про нове припинення вогню, або чинне припинення вогню буде зруйноване, а активні бойові дії відновляться", – зазначив Медісон Картрайт, старший аналітик з геоекономічних питань CBA.

Картрайт оцінив ймовірність укладення угоди у 70%, водночас попередивши, що доля Ормузької протоки невизначена.

"Страхування через Ормузьку протоку стало непомірно дорогим, і незрозуміло, як і за якою ціною страхування буде доступне. Також незрозуміло, чи стягуватиме Іран плату за транзит та інші послуги", ‒ додав він.

Як повідомлялося, 28 квітня американські війська знову завдали ударів по військових цілях у Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці. Атаки відбулися на тлі тривалих перемовин щодо перемир’я.

Водночас президент Дональда Трампа заявив про свою готовність підписати угоду, покликану завершити війну з Іраном. Він підкреслив, що іранська сторона помиляється, якщо сподівається затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади у США.