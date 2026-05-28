США вдруге за тиждень завдали ударів по Ірану

Американські війська знову атакували військові об’єкти в Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці. Удари відбулися на тлі триваючих переговорів щодо перемир’я.

За даними американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, американські військові перехопили та збили кілька іранських дронів, які також становили загрозу.

Що відбувається з переговорами

Удари відбулися на тлі триваючих переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни, яка забрала тисячі життів і суттєво підняла світові ціни на енергоносії. Конфлікт розпочався 28 лютого з атак США та Ізраїлю.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив: протока залишиться відкритою.

Слово і гарна ********* набагато дієвіші чим тільки слово
28.05.2026 07:56 Відповісти
Тільки нафта просяде - цей довбойоб її піднімає.
28.05.2026 08:17 Відповісти
Як і куйлу. Все 1 в 1. Ледь не до найдрібніших деталей.
28.05.2026 08:31 Відповісти
Тому куйло і категорично відмовляється припиняти обстріли і бойові дії на час перемовин?
28.05.2026 08:10 Відповісти
Україна вела ці "перемови" для блізіру - шоб Трампа не роздраконити - кацапам зараз мир не потрібен
28.05.2026 08:21 Відповісти
Так, як і Трампу?
28.05.2026 08:26 Відповісти
Так - Трампу потрібен результат - назараз Іран його опустив
28.05.2026 08:29 Відповісти
Таким чином хочуть передати ручку для підписання угоди? Не поганий варіант!
28.05.2026 07:56 Відповісти
"Принуждение к миру"... Це вже було... Чи не обернеться це, для США, "новим В'єтнамом"?
28.05.2026 08:02 Відповісти
Фактично вже обернулось. Хоча поки що і без наземної операції.
28.05.2026 08:11 Відповісти
Американський нафтовий танкер спробував пройти через Ормузьку протоку з вимкненим транспондером, але судно спробували атакувати 4 іранські БПЛА.

Військові США збили дрони та атакували ще одну наземну установку запуску БПЛА до їх запуску.

КВІР у відповідь атакував американську базу в Кувейті з якої здійснювалась атака. (с)
28.05.2026 08:11 Відповісти
Никогда не был сторонником теории заговора, но, судя по тому, как цены на нефть ходят туда-сюда по 5 процентов в день, кто-то просто создаёт поводы для этого
28.05.2026 08:12 Відповісти
Bійна США проти Персії - не перша війна для Персії, вони звикли до війни. Персія (офіційно відома як Іран з 1935 року) брала участь у понад 30 великих війнах та масштабних конфліктах протягом своєї тисячолітньої історії.
«Персія» охоплює кілька імперій протягом понад 2500 років - від давньої Ахеменідівської імперії до ********* Ірану.
28.05.2026 08:14 Відповісти
Може Маск регуляроно заносить?
28.05.2026 09:03 Відповісти
Отличная работа,можно не останавливаться,друзья путина должны получать регулярно и много.
28.05.2026 08:24 Відповісти
Знову нафта вистрелить. Як пуйло з Трампом зв'язується?
28.05.2026 08:34 Відповісти
Цитаты великих:
- Доброе слово, это хорошо,
- Но доброе слово, подкреплённое пистолетом, звучит намного убедительнее!

Аль Капоно.
28.05.2026 08:36 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником.
28.05.2026 09:06 Відповісти
капонЕ
28.05.2026 09:59 Відповісти
 
 