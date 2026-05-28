США вдруге за тиждень завдали ударів по Ірану
Американські війська знову атакували військові об’єкти в Ірані та збили дрони в Ормузькій протоці. Удари відбулися на тлі триваючих переговорів щодо перемир’я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За даними американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.
Крім того, американські військові перехопили та збили кілька іранських дронів, які також становили загрозу.
Що відбувається з переговорами
Удари відбулися на тлі триваючих переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни, яка забрала тисячі життів і суттєво підняла світові ціни на енергоносії. Конфлікт розпочався 28 лютого з атак США та Ізраїлю.
Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив: протока залишиться відкритою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військові США збили дрони та атакували ще одну наземну установку запуску БПЛА до їх запуску.
КВІР у відповідь атакував американську базу в Кувейті з якої здійснювалась атака. (с)
«Персія» охоплює кілька імперій протягом понад 2500 років - від давньої Ахеменідівської імперії до ********* Ірану.
- Доброе слово, это хорошо,
- Но доброе слово, подкреплённое пистолетом, звучит намного убедительнее!
Аль Капоно.