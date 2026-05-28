США во второй раз за неделю нанесли удары по Ирану

Удары США по Ирану: новая атака и перехват дронов

Американские войска вновь нанесли удары по военным объектам в Иране и сбили дроны в Ормузском проливе. Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров о перемирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, представлявшему угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.

Что происходит с переговорами

Удары произошли на фоне продолжающихся переговоров о завершении продолжающейся уже три месяца войны, которая унесла тысячи жизней и существенно подняла мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.

Топ комментарии
Слово і гарна ********* набагато дієвіші чим тільки слово
Тільки нафта просяде - цей довбойоб її піднімає.
Таким чином хочуть передати ручку для підписання угоди? Не поганий варіант!
Тому куйло і категорично відмовляється припиняти обстріли і бойові дії на час перемовин?
Україна вела ці "перемови" для блізіру - шоб Трампа не роздраконити - кацапам зараз мир не потрібен
Так, як і Трампу?
Так - Трампу потрібен результат - назараз Іран його опустив
Як і куйлу. Все 1 в 1. Ледь не до найдрібніших деталей.
"Принуждение к миру"... Це вже було... Чи не обернеться це, для США, "новим В'єтнамом"?
Фактично вже обернулось. Хоча поки що і без наземної операції.
Американський нафтовий танкер спробував пройти через Ормузьку протоку з вимкненим транспондером, але судно спробували атакувати 4 іранські БПЛА.

Військові США збили дрони та атакували ще одну наземну установку запуску БПЛА до їх запуску.

КВІР у відповідь атакував американську базу в Кувейті з якої здійснювалась атака. (с)
Никогда не был сторонником теории заговора, но, судя по тому, как цены на нефть ходят туда-сюда по 5 процентов в день, кто-то просто создаёт поводы для этого
Bійна США проти Персії - не перша війна для Персії, вони звикли до війни. Персія (офіційно відома як Іран з 1935 року) брала участь у понад 30 великих війнах та масштабних конфліктах протягом своєї тисячолітньої історії.
«Персія» охоплює кілька імперій протягом понад 2500 років - від давньої Ахеменідівської імперії до ********* Ірану.
Може Маск регуляроно заносить?
Отличная работа,можно не останавливаться,друзья путина должны получать регулярно и много.
Знову нафта вистрелить. Як пуйло з Трампом зв'язується?
Цитаты великих:
- Доброе слово, это хорошо,
- Но доброе слово, подкреплённое пистолетом, звучит намного убедительнее!

Аль Капоно.
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником.
капонЕ
