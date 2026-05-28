США во второй раз за неделю нанесли удары по Ирану

Американские войска вновь нанесли удары по военным объектам в Иране и сбили дроны в Ормузском проливе. Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров о перемирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, представлявшему угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.

Что происходит с переговорами

Удары произошли на фоне продолжающихся переговоров о завершении продолжающейся уже три месяца войны, которая унесла тысячи жизней и существенно подняла мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Иран не сможет переждать его каденцию и пригрозил возобновлением боевых действий, - СМИ