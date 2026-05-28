США во второй раз за неделю нанесли удары по Ирану
Американские войска вновь нанесли удары по военным объектам в Иране и сбили дроны в Ормузском проливе. Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров о перемирии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, представлявшему угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.
Что происходит с переговорами
Удары произошли на фоне продолжающихся переговоров о завершении продолжающейся уже три месяца войны, которая унесла тысячи жизней и существенно подняла мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.
Військові США збили дрони та атакували ще одну наземну установку запуску БПЛА до їх запуску.
КВІР у відповідь атакував американську базу в Кувейті з якої здійснювалась атака. (с)
«Персія» охоплює кілька імперій протягом понад 2500 років - від давньої Ахеменідівської імперії до ********* Ірану.
- Доброе слово, это хорошо,
- Но доброе слово, подкреплённое пистолетом, звучит намного убедительнее!
Аль Капоно.