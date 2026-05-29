Трамп выдвинул Ирану окончательные условия для мирного соглашения
Для подписания мирного соглашения президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Тегерану жесткие окончательные условия. Также он заявил о разблокировании Ормузского пролива.
Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social, цитирует Цензор.НЕТ.
США готовы завершить войну в Иране
По словам американского лидера, США готовы завершить конфликт, однако Иран должен выполнить ряд безоговорочных требований под контролем Вашингтона и Международного агентства по атомной энергии.
Основные требования США к Тегерану:
- Полный отказ от ядерного оружия. Иран должен навсегда согласиться, что никогда не будет обладать ядерной бомбой.
- Свободное судоходство. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях и без каких-либо пошлин.
- Срочное разминирование. Все морские мины в проливе должны быть ликвидированы. США уже уничтожили значительную часть с помощью подводных тральщиков, остальные должна подорвать иранская сторона.
- Уничтожение ядерных материалов. Обогащенные материалы, захороненные под землей вследствие авиаудара США почти год назад, будут извлечены и уничтожены совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.
Также Трамп объявил о прекращении масштабной морской блокады со стороны США, позволив заблокированным в проливе судам возвращаться домой. В то же время он подчеркнул финансовую бескомпромиссность Вашингтона: "Никаких денег не будет передано до дальнейшего уведомления".
Трамп отметил, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома для принятия решения.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, однако документ не был утвержден.
- Перед этим американские войска атаковали военные объекты в Иране и сбили дроны в Ормузском проливе.
- Также Трамп заявил, что Иран не сможет переждать его президентский срок, и пригрозил возобновлением боевых действий.
гарний жарт, вони ж не лохи
до листопада йому потрібна хоч якась і хоч десь "політична подвіжка"
З'явилися подробиці проекту угоди між Іраном і США
- Тегеран має негайно отримати 12 млрд доларів із заморожених за кордоном активів;
- Обговорення санкцій та ядерної програми розпочнеться після перемир'я в Лівані та часткового розморожування активів;
- Демонтаж іранських ядерних об'єктів угодою не передбачено;
- У тексті немає заборони на стягнення Іраном плати за прохід суден через Ормузьку протоку.
За даними агентства Fars, документ перебуває на фінальному етапі узгодження в Ірані.
Новий термін - "ФІНАЛЬНІ"!
Рудий гамадрил вчить нові слова...))
¿????¿????¿
3 місяця минуло і результат від' ємний: Ормуз замінован, заблокован, уран зберегли, як і ракетні програми і виробництво ін.зброї... і відступати аятоли точно не збираються і своїх пасіпак хамаз і хезболу теж не здадуть, будуть продовжувати шантажувати і кошмарити весь світ, вже не кажучи про країни Бл.Сходу
Все сказки про то, как Иран умрет от голода мы оставим тампоновским конспирологам. Иран продолжит тянуть время ещё 3-6 месяцев. Что тогда? Что помешает ему это сделать?
На помощь тампону никто не пришёл. Выборы в октябре. Цены на бензин в США высокие. Рейтинг США сравнялся с китайским.
А что у Ирана?
У Ирана нимб империалистической жертвы, который впервые за сорок лет полностью реален. Страна в жопе и под санкциями, где жила последние 20 лет. Можно сказать всё не хуже чем было.
Так что, бл# если нет?
-- воевать по настоящему боимся и не скрываем этого, да и откровенно никто кроме израильтян не хочет ( при условии что не они воевать поедут)!
-- бомбить дорого и малоэффективно, чем дальше тем менее жирные цели, а ракеты все дороже, не говоря уже об износе самолётов;
-- бензин подорожал почти в 2 раза, американцы такого не прощают. Они без проблем тратят 100% всех своих денег на бог знает что, и одалживают деньги для того же самого, но бензин это святое. Единственный возможный выход-- запрет добытой в северной Америке+ Венесуэла нефти продажи вне северной Америки--- будет крайне не популярен для нефтяных компаний и правительства Канады и Мексики;
Возможное соглашение:
--- США снимает все санкции с Ирана и размораживает многомиллиардные арестованные счета
--- Иран в свою очередь называет плату за проход танкеров не платой за проход танкеров а " экологическим сбором". Миллион за пустой в одну сторону , два за полный в другую. Меньшие суммы за меньшие корабли.
Вот и всё. Ну, можно ещё пообещать не бомбить Израиль ядерной бомбой до того как ее сделают.