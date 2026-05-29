Трамп выдвинул Ирану окончательные условия для мирного соглашения

Для подписания мирного соглашения президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Тегерану жесткие окончательные условия. Также он заявил о разблокировании Ормузского пролива.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social, цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США готовы завершить войну в Иране

По словам американского лидера, США готовы завершить конфликт, однако Иран должен выполнить ряд безоговорочных требований под контролем Вашингтона и Международного агентства по атомной энергии.

Основные требования США к Тегерану:

Полный отказ от ядерного оружия. Иран должен навсегда согласиться, что никогда не будет обладать ядерной бомбой.

Свободное судоходство. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях и без каких-либо пошлин.

Срочное разминирование. Все морские мины в проливе должны быть ликвидированы. США уже уничтожили значительную часть с помощью подводных тральщиков, остальные должна подорвать иранская сторона.

Уничтожение ядерных материалов. Обогащенные материалы, захороненные под землей вследствие авиаудара США почти год назад, будут извлечены и уничтожены совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Также Трамп объявил о прекращении масштабной морской блокады со стороны США, позволив заблокированным в проливе судам возвращаться домой. В то же время он подчеркнул финансовую бескомпромиссность Вашингтона: "Никаких денег не будет передано до дальнейшего уведомления".

Трамп отметил, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома для принятия решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на золото упали до минимума за два месяца

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, однако документ не был утвержден.

Перед этим американские войска атаковали военные объекты в Иране и сбили дроны в Ормузском проливе.

Также Трамп заявил, что Иран не сможет переждать его президентский срок, и пригрозил возобновлением боевых действий.

Читайте также: Трамп отверг вариант передачи урана Ираном России или Китаю