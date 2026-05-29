Трамп выдвинул Ирану окончательные условия для мирного соглашения

Для подписания мирного соглашения президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Тегерану жесткие окончательные условия. Также он заявил о разблокировании Ормузского пролива.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social, цитирует Цензор.НЕТ.

США готовы завершить войну в Иране

По словам американского лидера, США готовы завершить конфликт, однако Иран должен выполнить ряд безоговорочных требований под контролем Вашингтона и Международного агентства по атомной энергии.

Основные требования США к Тегерану:

  • Полный отказ от ядерного оружия. Иран должен навсегда согласиться, что никогда не будет обладать ядерной бомбой.
  • Свободное судоходство. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного движения судов в обоих направлениях и без каких-либо пошлин.
  • Срочное разминирование. Все морские мины в проливе должны быть ликвидированы. США уже уничтожили значительную часть с помощью подводных тральщиков, остальные должна подорвать иранская сторона.
  • Уничтожение ядерных материалов. Обогащенные материалы, захороненные под землей вследствие авиаудара США почти год назад, будут извлечены и уничтожены совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

Также Трамп объявил о прекращении масштабной морской блокады со стороны США, позволив заблокированным в проливе судам возвращаться домой. В то же время он подчеркнул финансовую бескомпромиссность Вашингтона: "Никаких денег не будет передано до дальнейшего уведомления".

Трамп отметил, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома для принятия решения.

Иран ультиматум Трамп Дональд Ормузский пролив
Топ комментарии
+10
Атдай свой уран, і ми гарантуємо, що ти будешь стояти на колінах та благати дать та продать хоч якусь зброю для захисту. А ми, встраті ковбої, пошлемо тебе нахер.
29.05.2026 20:59 Ответить
+3
потужно фінальні ? маго фінальні? ..фінальні фінала ? фінала фінальні ?
29.05.2026 20:55 Ответить
+3
>Повна відмова від ядерної зброї. Іран має назавжди погодитися, що ніколи не володітиме ядерною бомбою.

гарний жарт, вони ж не лохи
29.05.2026 20:58 Ответить
Супер-пупер финальные
29.05.2026 21:00 Ответить
Зайшов почитать коментарі і просто поржати. Малувато буде...
Зайду пізніше.
29.05.2026 21:11 Ответить
Найфінальнішофінальні!
29.05.2026 21:18 Ответить
последнее китайское...
29.05.2026 21:20 Ответить
Будапешт-2

.
29.05.2026 21:16 Ответить
надоел старый хрыч.единственный плюс-от Украины отцепился.
29.05.2026 20:59 Ответить
єто врємєнно.
до листопада йому потрібна хоч якась і хоч десь "політична подвіжка"

.
29.05.2026 21:17 Ответить
інколи для швижкості читаю по діагоналі(багато хто в курсі) і тут Трамп висунув...Боже Melany(вона ж Маланка по нашому) В КУРСІ????
29.05.2026 21:00 Ответить
А в мережі гуляє інший варіант:

З'явилися подробиці проекту угоди між Іраном і США

- Тегеран має негайно отримати 12 млрд доларів із заморожених за кордоном активів;
- Обговорення санкцій та ядерної програми розпочнеться після перемир'я в Лівані та часткового розморожування активів;
- Демонтаж іранських ядерних об'єктів угодою не передбачено;
- У тексті немає заборони на стягнення Іраном плати за прохід суден через Ормузьку протоку.

За даними агентства Fars, документ перебуває на фінальному етапі узгодження в Ірані.
29.05.2026 21:02 Ответить
Шо оно там їм висунуло? От перси трампу та сша то всунут то висунут, всунут висунут всунут висунут .... .
29.05.2026 21:04 Ответить
Головне, не засиджуватись у такому віці в Ситуаційній кімнаті, щоб геморой не виліз.
29.05.2026 21:10 Ответить
Шо, опять?
29.05.2026 21:16 Ответить
Ооо!
Новий термін - "ФІНАЛЬНІ"!
Рудий гамадрил вчить нові слова...))
29.05.2026 21:16 Ответить
а що буде, якщо аятоли не погодяться?
¿????¿????¿
3 місяця минуло і результат від' ємний: Ормуз замінован, заблокован, уран зберегли, як і ракетні програми і виробництво ін.зброї... і відступати аятоли точно не збираються і своїх пасіпак хамаз і хезболу теж не здадуть, будуть продовжувати шантажувати і кошмарити весь світ, вже не кажучи про країни Бл.Сходу
29.05.2026 21:28 Ответить
Все, в понеділок паливо на заправках знову злетить вгору))
29.05.2026 21:29 Ответить
Задам, возможно глупый, вопрос: а что если Иран откажется? Не прямо, например, Иран возьмёт и продолжит подавать свои контрпредложения ещё, скажем, следующие 3-6 месяцев?
Все сказки про то, как Иран умрет от голода мы оставим тампоновским конспирологам. Иран продолжит тянуть время ещё 3-6 месяцев. Что тогда? Что помешает ему это сделать?
На помощь тампону никто не пришёл. Выборы в октябре. Цены на бензин в США высокие. Рейтинг США сравнялся с китайским.
А что у Ирана?
У Ирана нимб империалистической жертвы, который впервые за сорок лет полностью реален. Страна в жопе и под санкциями, где жила последние 20 лет. Можно сказать всё не хуже чем было.
Так что, бл# если нет?
29.05.2026 21:35 Ответить
Цікаво, чи читає посол США в Україні коментарі на «Цензорі»?
29.05.2026 21:38 Ответить
То есть получается так.
-- воевать по настоящему боимся и не скрываем этого, да и откровенно никто кроме израильтян не хочет ( при условии что не они воевать поедут)!
-- бомбить дорого и малоэффективно, чем дальше тем менее жирные цели, а ракеты все дороже, не говоря уже об износе самолётов;
-- бензин подорожал почти в 2 раза, американцы такого не прощают. Они без проблем тратят 100% всех своих денег на бог знает что, и одалживают деньги для того же самого, но бензин это святое. Единственный возможный выход-- запрет добытой в северной Америке+ Венесуэла нефти продажи вне северной Америки--- будет крайне не популярен для нефтяных компаний и правительства Канады и Мексики;

Возможное соглашение:
--- США снимает все санкции с Ирана и размораживает многомиллиардные арестованные счета
--- Иран в свою очередь называет плату за проход танкеров не платой за проход танкеров а " экологическим сбором". Миллион за пустой в одну сторону , два за полный в другую. Меньшие суммы за меньшие корабли.

Вот и всё. Ну, можно ещё пообещать не бомбить Израиль ядерной бомбой до того как ее сделают.
29.05.2026 21:38 Ответить
в натурі він шизік
29.05.2026 21:40 Ответить
 
 