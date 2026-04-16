Ізраїль і Ліван погодили 10-денне припинення вогню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Ліваном щодо припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, сторони погодилися на тимчасовий режим тиші, який має розпочатися найближчим часом.

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Домовленість про 10-денне припинення вогню

Трамп повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану досягли згоди щодо запровадження 10-денного режиму припинення вогню.

"Прем'єр Ізраїлю і президент Лівану домовилися, що для досягнення миру між країнами вони офіційно почнуть 10-денний режим припинення вогню о 17:00 за північноамериканським східним часом", — зазначив він.

За київським часом це відповідає опівночі. Очікується, що протягом цього періоду сторони спробують закласти основу для подальшої деескалації.

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Президент США також повідомив, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо та голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Кейну координувати зусилля з обома країнами.

За його словами, американська сторона працюватиме над тим, щоб тимчасове припинення вогню переросло у стійкий мир між Ізраїлем і Ліваном.

15 квітня у Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.

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