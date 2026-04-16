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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Ізраїль і Ліван погодили 10-денне припинення вогню, - Трамп

Трамп заявив про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Ліваном щодо припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, сторони погодилися на тимчасовий режим тиші, який має розпочатися найближчим часом.

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Домовленість про 10-денне припинення вогню

Трамп повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану досягли згоди щодо запровадження 10-денного режиму припинення вогню.

"Прем'єр Ізраїлю і президент Лівану домовилися, що для досягнення миру між країнами вони офіційно почнуть 10-денний режим припинення вогню о 17:00 за північноамериканським східним часом", — зазначив він.

За київським часом це відповідає опівночі. Очікується, що протягом цього періоду сторони спробують закласти основу для подальшої деескалації.

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Президент США також повідомив, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо та голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Кейну координувати зусилля з обома країнами.

За його словами, американська сторона працюватиме над тим, щоб тимчасове припинення вогню переросло у стійкий мир між Ізраїлем і Ліваном.

  • 15 квітня у Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.

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Автор: 

Ізраїль (2000) Ліван (144) перемир’я (1069) Трамп Дональд (9086)
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Топ коментарі
+6
трамп... далі можна не читати...
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16.04.2026 19:30 Відповісти
+4
І шо? Ліван з Ізраїлем і й так не воює. Він це як господар будинку у який вдерся "циганській табір" палестинских біженців на чолі з Хезболлою та виселив його на верхній поверх, пообіцявши не чіпати поки. Вони перестрілюються з господарем іншого будинку Ізраїлем з якого їх й витурили. Ліван вже пробував позбутися непроханих гостей за допомогою Ізраїля, але все вилилося у геноцид й ООН ці дії зупинив.
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16.04.2026 20:08 Відповісти
+1
Я так і не зрозуміла. Трамп оголосив війну і вже начепив статус перемовника
Він що, забув ?
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16.04.2026 19:31 Відповісти

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