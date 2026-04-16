Ізраїль і Ліван погодили 10-денне припинення вогню, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Ліваном щодо припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в соцмережі Truth Social.
За словами американського лідера, сторони погодилися на тимчасовий режим тиші, який має розпочатися найближчим часом.
Домовленість про 10-денне припинення вогню
Трамп повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану досягли згоди щодо запровадження 10-денного режиму припинення вогню.
"Прем'єр Ізраїлю і президент Лівану домовилися, що для досягнення миру між країнами вони офіційно почнуть 10-денний режим припинення вогню о 17:00 за північноамериканським східним часом", — зазначив він.
За київським часом це відповідає опівночі. Очікується, що протягом цього періоду сторони спробують закласти основу для подальшої деескалації.
Президент США також повідомив, що доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо та голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Кейну координувати зусилля з обома країнами.
За його словами, американська сторона працюватиме над тим, щоб тимчасове припинення вогню переросло у стійкий мир між Ізраїлем і Ліваном.
- 15 квітня у Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.
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