Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня, - Трамп

Трамп заявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, стороны согласились на временный режим тишины, который должен начаться в ближайшее время.

Договоренность о 10-дневном прекращении огня

Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля и президент Ливана достигли соглашения о введении 10-дневного режима прекращения огня.

"Премьер-министр Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени", - отметил он.

По киевскому времени это соответствует полуночи. Ожидается, что в течение этого периода стороны попытаются заложить основу для дальнейшей деэскалации.

Президент США также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, государственному секретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну координировать усилия с обеими странами.

По его словам, американская сторона будет работать над тем, чтобы временное прекращение огня переросло в устойчивый мир между Израилем и Ливаном.

  • 15 апреля в Вашингтоне состоялась встреча представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, которая стала первыми переговорами такого уровня за долгое время.

Израиль Ливан перемирие Трамп Дональд
Топ комментарии
трамп... далі можна не читати...
16.04.2026 19:30 Ответить
Я так і не зрозуміла. Трамп оголосив війну і вже начепив статус перемовника
Він що, забув ?
16.04.2026 19:31 Ответить
трамп... далі можна не читати...
16.04.2026 19:30 Ответить
Я так і не зрозуміла. Трамп оголосив війну і вже начепив статус перемовника
Він що, забув ?
16.04.2026 19:31 Ответить
Трампонутий, а ти туди до чого. Головне щоб ти не начав обстріл Лівану, щоб ще раз закінчити війну
16.04.2026 19:35 Ответить
Я зробив гарну зачіску та припинив цю війну. Ми з моїм ще одним красівим другом Бібі чудово виглядаємо. Коли війна закінчиться ми зустрінемось ще й з хлопцями з Хезболли. Думаю, вони теж всі дуже гарні. Такі круті бородані. Абажаю! Аж поло шортики помокріли. Ваш Доня! Цьом-цьом.
16.04.2026 19:37 Ответить
Ну всьо подумав рудий педофіл нобєль шмобєль в кармані. Що в нас там дальше на кону які міри я ще маю заключити сьогодні?
16.04.2026 19:46 Ответить
Хоть там у него получается хотя бы временное прекращение огня , тут походу вечная война за посадку
16.04.2026 19:50 Ответить
Цікаво, скільки після цього ... США прийдеться відновлювати свій авторитет у світі ?
16.04.2026 19:53 Ответить
Терміново позачергову "Нобелівку" трампону! Він закінчив ще одну війну!
16.04.2026 20:03 Ответить
10 чи 11 війна яку припинив Рудий ?
16.04.2026 20:04 Ответить
І шо? Ліван з Ізраїлем і й так не воює. Він це як господар будинку у який вдерся "циганській табір" палестинских біженців на чолі з Хезболлою та виселив його на верхній поверх, пообіцявши не чіпати поки. Вони перестрілюються з господарем іншого будинку Ізраїлем з якого їх й витурили. Ліван вже пробував позбутися непроханих гостей за допомогою Ізраїля, але все вилилося у геноцид й ООН ці дії зупинив.
16.04.2026 20:08 Ответить
Та перезавантажте вже цього старого ідіота, бо він явно завис...
16.04.2026 20:09 Ответить
Тарганів у голові вже міняли, не допомогло
16.04.2026 20:18 Ответить
Трамп - генератор випадкових текстов. Його публікують для сміху?
16.04.2026 20:14 Ответить
 
 