Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, стороны согласились на временный режим тишины, который должен начаться в ближайшее время.

Договоренность о 10-дневном прекращении огня

Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля и президент Ливана достигли соглашения о введении 10-дневного режима прекращения огня.

"Премьер-министр Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени", - отметил он.

По киевскому времени это соответствует полуночи. Ожидается, что в течение этого периода стороны попытаются заложить основу для дальнейшей деэскалации.

Президент США также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, государственному секретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну координировать усилия с обеими странами.

По его словам, американская сторона будет работать над тем, чтобы временное прекращение огня переросло в устойчивый мир между Израилем и Ливаном.

15 апреля в Вашингтоне состоялась встреча представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, которая стала первыми переговорами такого уровня за долгое время.

