Німеччина перекинула до Литви 2 танкові батальйони: стартували масштабні навчання НАТО біля кордонів РФ
До Литви прибули два батальйони Бундесверу з танками Leopard і бронемашинами Puma для участі в масштабних навчаннях "Щит свободи". Маневри за участю майже 3 тисяч військових із восьми країн НАТО стали черговим етапом розгортання німецької бригади на східному фланзі Альянсу у відповідь на загрозу з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агенція dpa.
"До Литви для проведення навчань "Щит свободи" поромним та залізничним транспортом було відправлено ще два батальйони, озброєні танками Leopard та бронетранспортерами Puma", - повідомив представник 45-ї бронетанкової бригади Збройних сил Німеччини.
Як відбуватимуться навчання
- Для проведення навчань на військовому полігоні Пабраде зберуться близько 2 900 військовослужбовців, з яких 2 300 – німецькі солдати.
- До маневрів буде залучено близько 800 одиниць техніки з восьми країн НАТО.
- Військові пройдуть підготовку "в реальних умовах з використанням усіх елементів сучасного поля бою", зокрема безпілотників, мінометів, артилерії, ударних вертольотів, бойових танків та бронетранспортерів.
Чому розгорнули бригаду в Литві
Німеччина розгорнула цю бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.
Нині в країні дислокується близько 1 800 військовослужбовців цього підрозділу.
Два батальйони, розгорнуті для проведення навчань, мають бути повністю передислоковані до Литви, щойно ця країна завершить створення необхідної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як випрошували українці у Німеччини ці Leopard 3 роки тому!
Як то кажуть «дорога ложка до обіду».
Це дало противнику критично важливе вікно у кілька місяців.
Росіяни встигли побудувати «Лінію Суровікіна».
За час, поки ЗСУ чекали на бронетехніку та формували нові бригади, російські інженерні війська створили одну з наймасштабніших оборонних систем у ******** військовій історії.
Гостро бракувало важкої інженерної техніки для розмінування.
Західна бронетехніка без належного прикриття з повітря та без достатньої кількості ППО ставала вразливою для російської авіації (гелікоптерів Ка-52) та ударних БпЛА.
Сподіваюсь, до цього часу хоча б встигнуть наварити "мангали" на ці мішені? Чи цьому вони ще не навчились?