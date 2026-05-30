Німеччина перекинула до Литви 2 танкові батальйони: стартували масштабні навчання НАТО біля кордонів РФ

До Литви прибули два батальйони Бундесверу з танками Leopard і бронемашинами Puma для участі в масштабних навчаннях "Щит свободи". Маневри за участю майже 3 тисяч військових із восьми країн НАТО стали черговим етапом розгортання німецької бригади на східному фланзі Альянсу у відповідь на загрозу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агенція dpa.

"До Литви для проведення навчань "Щит свободи" поромним та залізничним транспортом було відправлено ще два батальйони, озброєні танками Leopard та бронетранспортерами Puma", - повідомив представник 45-ї бронетанкової бригади Збройних сил Німеччини.

Як відбуватимуться навчання

  • Для проведення навчань на військовому полігоні Пабраде зберуться близько 2 900 військовослужбовців, з яких 2 300 – німецькі солдати.
  • До маневрів буде залучено близько 800 одиниць техніки з восьми країн НАТО.
  • Військові пройдуть підготовку "в реальних умовах з використанням усіх елементів сучасного поля бою", зокрема безпілотників, мінометів, артилерії, ударних вертольотів, бойових танків та бронетранспортерів.

Чому розгорнули бригаду в Литві

Німеччина розгорнула цю бригаду в Литві у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її вторгнення в Україну. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Нині в країні дислокується близько 1 800 військовослужбовців цього підрозділу.

Два батальйони, розгорнуті для проведення навчань, мають бути повністю передислоковані до Литви, щойно ця країна завершить створення необхідної інфраструктури.

Топ коментарі
І хто ж тепер буде купувати ці танки?
А як випрошували українці у Німеччини ці Leopard 3 роки тому!
Як то кажуть «дорога ложка до обіду».
31.05.2026 00:01 Відповісти
Мечта дроноводов? Как они отстали от жизни со своими танками....
31.05.2026 00:02 Відповісти
Так німці надали танки.Плюс 100 танків нічого би не вирішило.
31.05.2026 00:13 Відповісти
Aналіз літньо-осінньої кампанії 2023 року на Мелітопольському напрямку підтверджує, що операція не досягла поставлених цілей через затримкy передачі західних танків (Leopard, Challenger, Abrams).
Це дало противнику критично важливе вікно у кілька місяців.
Росіяни встигли побудувати «Лінію Суровікіна».
За час, поки ЗСУ чекали на бронетехніку та формували нові бригади, російські інженерні війська створили одну з наймасштабніших оборонних систем у ******** військовій історії.
31.05.2026 00:53 Відповісти
Кількість переданих танків і БМП була суттєво меншою за початкові запити України для прориву такої глибокої оборони. Крім того:
Гостро бракувало важкої інженерної техніки для розмінування.
Західна бронетехніка без належного прикриття з повітря та без достатньої кількості ППО ставала вразливою для російської авіації (гелікоптерів Ка-52) та ударних БпЛА.
31.05.2026 00:55 Відповісти
Там хіба що тисячі одиниць потрібні були.А таку кількість ніхто не дасть.
31.05.2026 01:01 Відповісти
Не потрібно було нічого проводити і втрачати купу техніки,як і на курщині.Можна по Оріксі оцінити втрати.В москалів вони звісно більші,але з української сторони великі втрати.Ніхто більше бронітехніки не надасть.
31.05.2026 00:58 Відповісти
Так танки все одно їздять.І з нашої сторони їздять.
31.05.2026 00:14 Відповісти
Але інші задачі виконують в інших умовах. Чому вони там навчаються - хз.
31.05.2026 00:20 Відповісти
Україна багато втратила західної техніки в контрнаступах.Її вже ніхто не дасть більше.
31.05.2026 00:21 Відповісти
Якщо і буде удар, то з Білорашки, там потрібно максимум уваги.
31.05.2026 00:02 Відповісти
А ось і кавалерія, спізнилася тільки років мінімум на пʼять.
31.05.2026 00:08 Відповісти
Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності.

Сподіваюсь, до цього часу хоча б встигнуть наварити "мангали" на ці мішені? Чи цьому вони ще не навчились?
31.05.2026 00:11 Відповісти
Танки хiба-що вiд бродячих собак захистять.
