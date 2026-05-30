Італія відправляє війська і винищувачі до Румунії для навчань проти загрози дронів РФ
Італія розгортає в Румунії військовий контингент і авіацію для навчання місцевих сил протидії загрозам з боку російських безпілотників. Рішення пришвидшили нещодавні інциденти з БпЛА біля кордонів НАТО, зокрема падіння дрона в румунському Галаці.
La Repubblica
Італія навчатиме Румунію збивати безпілотники
За даними урядових джерел, на які посилається La Repubblica, операція відрізняється від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Вона проходитиме на авіабазі імені Міхаїла Когелнічану і триватиме близько місяця.
Італійські військові прибудуть до країни раніше, ніж планувалося, а саме 15 червня. На військовій базі в Констанці вони навчатимуть румунських військових збивати дрони.
Місію супроводжуватимуть винищувачі, але можливо, йдеться і про інші літальні апарати, наприклад, дрони, які спеціалізуються на збитті інших безпілотників.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
У них штук 40 гепардов и столь же ф 16 + еще авиации союзников на регулярной основе находится. Тут по-моему вопрос не в наличии средств