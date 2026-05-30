Італія відправляє війська і винищувачі до Румунії для навчань проти загрози дронів РФ

Італія розгортає в Румунії військовий контингент і авіацію для навчання місцевих сил протидії загрозам з боку російських безпілотників. Рішення пришвидшили нещодавні інциденти з БпЛА біля кордонів НАТО, зокрема падіння дрона в румунському Галаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на е La Repubblica.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Італія навчатиме Румунію збивати безпілотники

За даними урядових джерел, на які посилається La Repubblica, операція відрізняється від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Вона проходитиме на авіабазі імені Міхаїла Когелнічану і триватиме близько місяця.

Читайте: Медведєв пригрозив Європі новими ударами дронів після інциденту в Румунії

Італійські військові прибудуть до країни раніше, ніж планувалося, а саме 15 червня. На військовій базі в Констанці вони навчатимуть румунських військових збивати дрони.

Місію супроводжуватимуть винищувачі, але можливо, йдеться і про інші літальні апарати, наприклад, дрони, які спеціалізуються на збитті інших безпілотників.

Також читайте: Німеччина профінансує ініціативу ЄС щодо створення центрів військової підготовки в Україні, - Пісторіус

Що передувало?